ФСИН все известно: раскрыто местонахождение экс-главы Сахалина

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Сахалинской области раскрыло местонахождение бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина. В ведомстве заявили, передает ТАСС, что осужденный находится в южно-сахалинском СИЗО.

«Это все неправда. Мы не понимаем, о каком исчезновении на месяц говорят адвокаты. Хорошавин сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска, он прибыл туда вчера», – говорится в сообщении пресс-службы УФСИН.

До этого экс-губернатор месяц находился в СИЗО Хабаровска.

Реклама

Ранее адвокат Хорошавина Евгений Балабас заявил, что родственники и защита бывшего главы региона «уже месяц ничего не знают» о его местонахождении. По словам Балабаса, его клиента вывезли из южно-сахалинского СИЗО «в неизвестном направлении», а УФСИН «проигнорировало» официальный адвокатский запрос.

Балабас также пожаловался на плохое состояние здоровья своего подзащитного – теперь экс-губернатор, по его словам, остается без нужных ему каждый день лекарств.

В начале февраля 2018 года суд признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил его к 13 годам тюрьмы и 500 млн руб. штрафа. Бывший глава региона также будет лишен всех государственных наград и после освобождения не сможет пять лет занимать ряд должностей.

Его экс-заместителя Сергея Карепкина суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Экс-министра сельского хозяйства Николая Борисова оштрафовали на 4,5 млн рублей, однако выплатить он должен лишь 2,5 млн с учетом нахождения под домашним арестом. Бывшего помощника главы Сахалина Андрея Икрамова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу размером 176 млн рублей.

Судья Елена Поликина в приговоре отметила, что целью преступной группы являлось получение взяток от значительного числа лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

«Организованная преступная группа обладала стабильностью, между каждыми ее участниками, включая Хорошавина существовала взаимосвязь», — заявила Поликина.

20 декабря 2017 года в своем последнем слове экс-губернатор отверг выдвинутые в свой адрес обвинения во взяточничестве. Он также призвал суд вынести приговор «по правде, совести и закону». «Не было взяток и легализации. Я подтверждаю это в последнем слове. Я не совершал преступления, которые мне вменяют. Если это повлияет на отягчение наказания, пусть будет так», — заявил Хорошавин. Он добавил, что не может «поступаться своими принципами и моралью».

Александр Хорошавин занимал должность главы Сахалина с 2007 по 2015 год. Кроме того, он был сопредседателем советов представителей уполномоченного госоргана по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также являлся членом политсовета регионального отделения «Единой России».

В марте 2015 года сотрудники ФСБ задержали Хорошавина на его рабочем месте. В ходе обыска по месту жительства Хорошавина у него изъяли 1 млрд руб. наличными. Оперативники также обыскали его московскую квартире и дачу, где, помимо наличных, изъяли 800 ювелирных изделий — в это число входила ручка стоимостью 36 млн руб.

25 марта президент РФ Владимир Путин снял Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Глав российских регионов, занимавших посты в 2000-х годах, регулярно осуждают за коррупцию. В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток, мошенничество и легализацию имущества, полученного незаконным путем. Помимо бывшего главы региона приговоры получили более десятка фигурантов «дела Гайзера». Гособвинитель отметил, что хотя подсудимые были «далеко не бедными лицами», они «рассматривали республику Коми как торговую площадку и ресурс для удовлетворения своих потребностей».

Сам Гайзер виновным себя не признал. Напомним, его в 2015 году арестовали в Москве, и вскоре после этого президент России отправил его в отставку с поста главы республики «в связи с утратой доверия». В общей сумме, по версии следствия, действия «гайзеровцев» нанесли республике ущерб в размере 4,5 млрд руб.