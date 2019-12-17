Отказались от России: посол Британии рассказал о Скрипалях

Отравленные в городе Солсбери бывший полковник ГРУ Минобороны Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в Великобритании под защитой властей страны – об этом рассказал британский посол в Москве Лори Бристоу.

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«Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять», — приводит ФАН слова дипломата.

В прошлом месяце генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, об этом сообщало издание Spiegel. Дело ведется под кодовым название «Нови».

Как говорилось в заметке, немецкие следователи установили, что в 2014 году якобы сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении, три дня провели недалеко от Франкфурта. Также правоохранители не исключают того, что у Боширова и Петрова могут быть связи в Германии.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей.

Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь «Новичком» сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу. Президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком, при этом указав, что травить его было не за что.

В интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну Путин рассказал, что Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, ни, тем более, Россия, просто кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.

В беседе Стоун привел версию о том, что к атаке на бывшего сотрудника российской спецслужбы с помощью «Новичка» причастны британские спецслужбы, которые хотели убить его. С этим мнением частично не согласился президент России.

При этом он отверг правдоподобность слухов о том, что Скипаль намерен поделиться с российскими коллегами какими-то ценными данными.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?» — пояснил Путин.

Московский окружной военный суд в августе 2006 года вынес приговор Скрипалю. Его признали виновным в госизмене и шпионаже. За передачу секретных сведений Скрипаль получил от британской SIS около $100 тысяч, после каждой встречи получая $5-6 тысяч.

Бывший начальник Департамента военной контрразведки генерал-полковник Александр Безверхний лично допрашивал Скрипаля после ареста, передает РИА «Новости».

«Человек, принявший решение работать на другое государство — это предатель. Скрипаль, о котором вы все знаете, слышите часто.

Так получилось, что лично я вел разработку этого деятеля, и я его первым допрашивал в «Лефортово». Перед глазами — человек, который предал огромное количество сотрудников военной разведки и сломал судьбы огромному количеству людей», — рассказывал силовик.

Свой срок Скрипаль отсидел не полностью — в 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев амнистировал Скрипаля и ряд других шпионов, чтобы обменять их на российских разведчиков, задержанных в США (в их числе была Анна Чапман). Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

По заявлениям российских официальных лиц, производство «Новичка» в СССР было прекращено еще в 1990-х годах, а к сентябрю 2017 года были уничтожены все его запасы, в соответствии с международными соглашениями и под контролем международных наблюдателей ОЗХО.