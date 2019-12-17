«Изнасиловал в туалете»: москвичку задержали за ложный донос

В Москве полицейские задержали женщину, которая заявила, что ее изнасиловал начальник. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным телеканала, обратившаяся в полицию женщина работает в строительной фирме. Она утверждает, что руководитель изнасиловал ее в туалете офиса, при этом ударив два раза головой об стену.

При этом, передает РЕН ТВ, расследование показало, что в интимные отношения они вступили по обоюдному согласию. Женщину задержали, она была вынуждена подтвердить эту информацию.

В столичном управлении Следственного комитета РФ «Газете.Ru» сообщили, что дело против москвички пока не возбуждено. Однако, по результатам проверки, ей могут предъявить обвинение по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Адвокат Алексей Гавришев разъяснил «Газете.Ru», что предполагаемой злоумышленнице грозит по данной статье. «Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, однако велика вероятность, что она отделяется штрафом, так как донесла о совершении преступления средней тяжести», — пояснил он.

Юрист отметил, что на практике женщины часто заявляют об изнасиловании, которого фактически не было. При этом как правило заканчивается все отказом в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

«Ситуации, когда возбуждается уголовное дело за заведомо ложный донос о факте изнасилования случаются редко. Кроме того, данную позицию следствия несложно оспорить, ибо между изнасилованием и половым актом по обоюдному согласию очень тонкая грань», — подытожил Гавришев.

В январе 2019 года в Омске 40-летняя женщина-фельдшер заявила об изнасиловании 56-летним врачом и его 53-летним коллегой. По данным регионального СК, все произошло 1 января во время дежурства. Портал NGS55.RU со ссылкой на источник утверждал, что фельдшера изнасиловали в комнате отдыха на станции скорой помощи, расположенной на улице Куломзинской.

Однако в итоге Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с «отсутствием состава преступления», передавало РИА «Новости». Следователи не нашли в поведении врачей признаков преступления.

Между тем в Саратовской области 12 декабря 2019 года за лжедонос осудили 38-летнюю жительницу села Балтая. Суд установил, что 24 мая 2019 года женщина обратилась в полицию — она заявила, что ее изнасиловал брат мужа. В ходе расследования были проведены медицинская, биологическая и генетическая экспертизы. Оказалось, что мужчина не совершал преступления. Его освободили от подозрений, а на женщину завели уголовное дело.

СМИ обращали внимание, что ранее гражданка уже была судима за заведомо ложный донос — тогда она оклеветала односельчанина, заявив, что он угрожает убить ее, писал сайт kp.ru. В итоге суд приговорил сельчанку к году условно с испытательным сроком в полтора года.

Под суд попала и жительница города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. В июле 2019 года она обвинила водителя такси в изнасиловании. Следствие в итоге установило, что 29-летняя пьяная женщина вызвала по телефону такси, однако, воспользовавшись услугами водителя, не смогла оплатить проезд, так как при ней не было денег. После этого она стала скандалить в салоне автомобиля — водитель отвез ее в отделение полиции.

«Там, находясь в помещении дежурной части, женщина заявила, что ее только что изнасиловал этот мужчина. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она собственноручно написала заявление. Информацию об изнасиловании обвиняемая подтвердила в объяснении следователю следственного отдела по городу Надым», — уточняли в региональном управлении СК.

Однако ее слова не подтвердились — на женщину завели уголовное дело о заведомо ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. «В ходе расследования уголовного дела женщина полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщали в декабре 2019 года в Следкоме.