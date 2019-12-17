«Отрежу язык и расстреляю»: ужасы гатчинской семьи

Еще одно уголовное дело заведено после проведения обысков в частном доме в селе Химози Гатчинского района Ленинградской области, сообщили в следственном управлении по региону. Ранее отца многодетной семьи задержали по подозрению в насилии над несовершеннолетней. В ходе обысков в его доме правоохранители также обнаружили склад оружия.

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«В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ и частью 1 статьи 222.1 УК РФ», – говорится в сообщении ведомства.

При обысках в трехэтажном частном доме правоохранители изъяли огнестрельное оружие — в том числе автоматы, пистолеты и боеприпасы. Все это направлено на криминалистическую экспертизу. Кроме того, правоохранители обнаружили электронные носители информации, «представляющие интерес для следствия».

СКР опубликовал видео и фотографии с места обысков. На кадрах видно, что оружие в доме хранилось вместе с детскими вещами.

Судя по всему, семья жила в антисанитарных условиях: во многих помещениях даже нет обоев. На двухэтажных детских кроватях кучами валяется детская одежда, кухня заставлена грязными банками, кастрюлями и сковородками с едой, в подвале стоит старый, ветхий диван и шведская стенка.

Ранее в отношении 46-летнего главы семьи возбудили дело об изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). По версии следствия, мужчина в течение семи лет насиловал свою 13-летнюю дочь, «которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий».

Местное издание 47news со ссылкой на источники в следствии сообщает, что 46-летний Андрей Бовт проживал в доме с гражданской супругой – 47-летней Светланой.

Поводом для визита полицейских в дом 16 декабря стало сообщение из местной православной церкви, которую посещала семья. Одна из прихожанок рассказала о том, что глава семейства насилует малолетнюю дочь, передает издание.

Дверь полицейским открыл владелец трехэтажного особняка – 62-летний житель Петербурга, который работал с матерью ныне задержанного. Семья проживает в доме с 2002 года. Как рассказал хозяин особняка, они попросились здесь пожить, а сам он с тех пор жил в квартире Светланы в Петербурге.

Когда силовики поднялись на второй этаж, навстречу вышел парень и сообщил, что он один, а родителей дома нет. В процессе осмотра была найдена закрытая железная дверь, заваленная мусором. Правоохранители выломали ее. Внутри находился Бовт с женой и детьми: двумя девочками 13 и 15 лет, а также мальчиками 7, 9, 11 и 17 лет.

Помимо них в доме живут сыновья 21 и 24 лет. Как выяснилось, ни один из детей не прикреплен к образовательному учреждению или поликлинике. Семья также не стоит на учете в органах соцзащиты. Образование дети получали дома – их, как могла, учила мать. По ее словам, в 2010 году муж сжег все документы, якобы руководствуясь религиозными соображениями.

Он также рассказала, что о насилии над дочерью узнала от самой девочки в конце ноября. 47news со ссылкой на данные следствия передает, что подозреваемый забирал ребенка к себе в комнату со словами, что делает массаж. По словам опрошенной психологами девочки, происходило это практически каждый день. Надругательство сопровождалось демонстрацией видео порнографического содержания.

Мать боялась обратиться в полицию, поскольку супруг, по ее словам, обещал «отрезать ей язык и расстрелять и таким образом спасти ее душу». Девочке он якобы грозил тем же.

«Согласно показаниям женщины, они его боялись. Он был очень агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе», — заявили в свою очередь в СК.

Пока до конца неясно, на какие средства существовала семья. Соседи рассказали, что все жители особняка вели очень закрытый образ жизни – лишь Светлана иногда общалась с местными, поскольку продавала им козье молоко.

Женщина рассказала следователю, что еще при знакомстве в 1997 году муж сообщил ей, что работал в КГБ и участвовал в боевых действиях. Несколько лет назад при появлении свободных денег он якобы уезжал и приезжал с оружием, которое хранил у себя в комнате. Женщина утверждает, что супруг получает средства от спецслужбы.

Ранее в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, сообщили, что все восемь детей были доставлены в Гатчинскую ЦРБ, они находятся в состоянии сильного стресса. С ними будут работать психологи, их здоровью и жизни ничего не угрожает.