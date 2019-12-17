«Нашли с сожженной головой»: депутата подозревают в убийстве

По подозрению в убийстве задержан председатель фракции «Единой России» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя думы Сергея Корниенко.

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По словам собеседника агентства, сейчас депутат находится в следственном отделе полиции. Его подозревают в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство».

Издание «Ярновости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что, по предварительным данным, 15 декабря Корнилов убил водителя такси.

После преступления злоумышленник попытался замести следы и поджег машину, в которой находился труп, однако тело сгорело не до конца. Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого.

В момент преступления Корнилов якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Местные СМИ сообщают, что погибшего звали Павел Чередняков, ему было 60 лет. «Pro Город Ярославль» передает, что тело мужчины было обнаружено у дороги в Троицкой слободе, на полпути от дома до ближайшего продуктового магазина. Труп сильно пострадал от огня.

«Эта трагедия меня просто потрясла, ведь Павла я знал уже очень давно, он всегда нас активно поддерживал, был хорошим, спокойным человеком, жил с мамой, раньше работал в такси, сейчас иногда подрабатывал на своей машине и параллельно работал водителем в одном из МУПов города. Я никогда не видел его в гневе, он отличался спокойным нравом. Нашли его с сожженной головой в его районе. Он мог пропустить бутылочку пива, и потому передвигаться по городу не на машине, а пешком», – рассказал изданию коллега погибшего.

Мужчина также был знаком и с подозреваемым Корниловым. По его словам, «в последние дни Владимир сильно изменился». Раньше депутат был добродушным и открытым человеком, однако его подкосила череда неудач. Как сообщил собеседник, сначала Корнилов не получил пост, на который рассчитывал, затем его супруга лишилась должности, которую занимала. «Были и другие события», после которых поведение Корнилова изменилось – он стал понурым и угрюмым.

Жертва и предполагаемый преступник жили в одном районе города в Троицкой слободе. Собеседник не смог предположить, из-за чего у мужчин мог возникнуть конфликт. Как стало известно, на последних выборах Чередников был одним из агитаторов от партии «Справедливая Россия», а Корнилов – от «Единой России».

Однако, по предварительным данным, убийство носило бытовой характер, а не политический.

«ЯрНовости» сообщают, что в Переславле погибший мужчина жил с матерью. Туда он переехал из Казахстана, где остались его жена, с которой он впоследствии развелся, и взрослая дочь. Позднее они тоже переехали в Россию и остановились в Москве. Похороны состоялись в Переславле 17 декабря.

Знакомые Череднякова утверждают, что мужчина отличался спокойным нравом: «Был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом.

Жил в частном доме с мамой. Павел был неконфликтным. Вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать».

Депутат местной думы Сергей Царев на своей странице в Facebook сообщил, что Корнилов уже сложил полномочия депутата и объявил о выходе из фракции и политсовета партии «Единая Россия».

«Еще сегодня утром он присутствовал на еженедельной планерке, а во второй половине дня Владимир Корнилов стал недоступен для связи. По имеющейся информации Владимир Корнилов задержан и находится под следствием», – написал Царев вечером 16 декабря, добавив, что фракция уже удовлетворила заявления Корнилова.

Замсекретаря отделения «Единой России» в Ярославской области Николай Александрычев сообщил, что из самой партии подозреваемого депутата также исключат.

«Наверное, исключить из партии должны, а что мы еще можем сделать? Это даже не обсуждается. А дальше – уголовное расследование и суд», – приводит его слова РИА «Новости».