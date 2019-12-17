Опасные напитки: определен самый «похмельный» алкоголь

Сильнейшим похмельем может обернуться употребление хереса и портвейна. К такому выводу пришел ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски, передает издание Daily Mail.

Сравнительно крепкие — 20% содержания спирта — и легко всасываемые организмом, эти иберийские крепленые вина несут большую опасность в виде похмелья. Более крепкий алкоголь усваивается организмом медленнее, подавляя работу желудка. Пиво же не позволит быстро захмелеть, поскольку градус у него слишком низкий.

Британский ученый посоветовал также не запивать алкоголь водой. Это не поможет избежать быстрого опьянения, но приведет как раз к «легкоусваиваемой» концентрации алкоголя в 20%. Ровно по этой же причине стоит воздержаться от смешивания крепкого алкоголя со слабоалкогольными напитками.

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Быстрое опьянение, отметил ученый, достигается с помощью игристых вин. Причина тому — углекислый газ, содержащийся в шампанском. Пузырьки помогают алкоголю всасываться в кровь.

Сильно напиться можно, распивая виски и другой крепкий алкоголь, также предупреждает Сосабовски. Причем похмелье от водки будет «чуть менее тяжким» на следующее утро.

Тема алкоголя в преддверии новогодних праздников привлекает все больше внимания как граждан, так и надзорных ведомств. Россиянам советуют не забывать: злоупотребление алкоголем влечет за собой негативные последствия и для окружающих людей, и для собственного здоровья.

В середине декабря, в частности, Роспотребнадзор опубликовал «алкогольную» памятку. В ведомстве порекомендовали покупать спиртное только в стационарных магазинах, имеющих лицензию на продажу алкоголя.

В киосках и павильонах покупать алкогольные напитки не рекомендуется. Через интернет продажа алкоголя запрещена — покупая его в сети, человек сильно рискует.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что на бутылке обязательно должна быть наклеена неповрежденная федеральная марка для отечественного спиртного и акцизная марка — для импортных напитков. Крышечка должна плотно прилегать к стеклу бутылки и не прокручиваться.

Резкого повышения или понижения цен на алкоголь перед Новым годом не ожидают, сообщили ранее в социологической компании Nielsen. Потратить на спиртное россияне в среднем готовы 3,7 тыс. рублей — чуть более трети суммы от всего новогоднего стола (его оценили примерно в 10 тыс. рублей).

Уточняется, что среди алкогольных напитков наиболее предпочитаемым оказались игристые вина и шампанское — 84%, следом по популярности идут вино (59%) и водка (40%).

В начале декабря врачи рассказали РИА «Новости», как можно снизить вред для организма от употребления алкоголя в праздники. Во-первых, пить лучше на сытый желудок, а во-вторых — не надо смешивать напитки. Кроме того, медики рекомендуют больше двигаться — так организм активизирует процесс обмена веществ и распределение алкоголя будет более равномерным.

Закусывать врачи рекомендуют зеленью и салатами с высоким содержанием клетчатки (она содержится в сырых овощах). Клетчатка замедляет процесс всасывания алкогольных калорий. На праздничный стол также советуют подать блюда с высоким содержанием белка — мясо, рыбу и птицу.

Соленья же никакого влияния на всасываемость алкоголя не оказывают, отметили врачи.

Новогодний стол вообще таит в себе множество опасностей для граждан. В начале декабря диетолог Мария Дубская рассказала «Пятому каналу», какие продукты — наиболее вредные, но популярные в канун Нового года. Пальма первенства в антирейтинге досталась все тому же майонезу. Лучше заменить этот соус нежирным греческим йогуртом без добавок, отметила специалист.

На втором месте — шампанское. Пузырьки игристого вина могут раздражать желудочно-кишечный тракт, стимулируя чувство голода и открывая прямой путь к перееданию и несварению.

На третьем месте — жирное мясо и колбаса, а также свиная ветчина. Эти продукты часто используют для приготовления салата «оливье», но лучше все же использовать мясо птицы — тем более, что в оригинальном дореволюционном рецепте салата никакой колбасы не было.

Четвертое и пятое места заняли соленья и сладости. Маринованные и соленые овощи противопоказаны тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, а также вредны для гипертоников и сердечников. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение только свежим овощам.