Суд окончен: сколько дали экс-министру финансов Подмосковья

Басманный суд Москвы огласил приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, который обвинялся в хищении 14 миллиардов рублей — его приговорили к 14 годам лишения свободы колонии общего режима. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В период с 2005 по 2008 годы экс-чиновник вместе с группой коллег входил в организованную преступную группировку — она специализировалась на расхищении муниципальной собственности. В частности, в 2008 году злоумышленники похитили «право требования задолженности» у компаний ЖКХ, а также присвоили имущество, принадлежавшее Московской областной инвестиционной трастовой компании.

В конце июля 2008 года Кузнецов написал заявление об увольнении из правительства Подмосковья «по собственному желанию» и уехал в США — там проживала его бывшая жена Жанна Буллок, которая также была замешана в преступной схеме.

Уже в августе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кузнецова и его сообщников, включая Буллок и замглавы областного минфина Владимира Носова. Следственный комитет на протяжении десяти лет вел расследование — оно осложнялось тем, что Кузнецов скрывался за границей.

Однако 6 июля 2016 года экс-министр финансов Московской области был задержан во Франции, при этом у него было изъято несколько поддельных паспортов. С декабря того же года апелляционные суды Экс-ан-Прованса и Лиона рассматривали дело о его выдаче России. В апреле 2017-го Кузнецова освободили из-под стражи, поскольку продолжительность его содержания «превышала разумные сроки». После этого россиянин находился под наблюдением в Париже и регулярно отмечался в полицейском управлении.

В ноябре того же года французы приняли решение выдать Кузнецова России. «Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года», — сообщали в Генпрокуратуре РФ.

По информации RT, во время судебных разбирательств Кузнецов подавал жалобу на решение суда о выдаче Российской Федерации. После изучения предоставленных российской стороной дополнительных материалов и гарантий соблюдения прав обвиняемого при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях Государственный совет Франции в конце декабря 2018-го принял решение отклонить его прошение.

Всего Кузнецову вменяются десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств.

По данным следствия ущерб, нанесенный бывшим чиновником и его сообщниками, составил около 14 миллиардов рублей. В ходе следствия бывший министр признал вину. Он рассчитывал на особый порядок судебного решения, который гарантировал бы более мягкое наказание — но суд отказал ему, поскольку Кузнецов не возместил украденное.

Ранее были осуждены пособники Кузнецова — бежавший в США Дмитрий Котляренко 31 июля 2019 года заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.

Бывшую жену Кузнецова Жанну Буллок в конце января 2018 года заочно приговорили столичным судом к 11 годам колонии. Она была объявлена в международный розыск, однако на ее выдачу силовики не рассчитывают — она является гражданкой США, с которыми у России отсутствует двустороннее соглашение о выдаче преступников.