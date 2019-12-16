Аномальный Новый год: каким будет январь в России

В январе температура в Москве превысит нормальные показатели на 1°C. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Специалист уточнила, что в норме среднесуточная температура в столице составляет в январе -9,3°C: если ночью она обычно опускается до -10°...15°C ночью, то днем колеблется между -5°C и -10°C. Норма осадков — 42 мм, а средняя высота снежного покрова составляет порядка 40 см.

Отклонения от нормы ожидаются на востоке Центрального округа, на юге европейской части России, в Поволжье и на Урале, в северной Сибири, в Приамурье и на западе Якутии — там температура в среднем вырастет.

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Ниже нормы показатели погоды синоптики ожидают на западе Мурманской области — возле границы с Норвегией, в ряде регионов Карелии и на западе Ленинградской области.

В южной Сибири и на Алтае Гидрометцентр ожидает холодный январь. Крайне холодно будет на Чукотке, Колыме и в Магаданской области.

Центральную Россию ждут обильные снегопады, а за Уралом и на Дальнем Востоке — особенно на Камчатке и Чукотке — будет морозная и ясная погода.

Февраль и март в Москве и других областях европейской России будут находиться в пределах нормы. Однако прогнозы пока что можно делать только предварительные.

В столице ждать полноценного снега стоит только после 20 декабря, заявил ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам метеоролога, до 19 декабря в российской столице будут плюсовые температуры, вместо нормального снега — дождь, мокрый снег.

Синоптики не прогнозируют в Москве снега до начала третьей декады декабря. «Все время меняется погода, но природе не до снега как-то. Будем надеяться на волшебство, которое бывает перед Новым годом», — подчеркнул метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 16 декабря, в Москве днем ожидается +1...-3°C, 17 и 18 декабря — -2...-4°C, 19 декабря — -3...-8°C, 20 декабря — от -2°C до +3°C, 21 декабря — от -3°C до +2°C.

Температура на большей части территории России превышает норму, говорили в Гидрометцентре в начале декабря. В отдельных частях страны — на 16 градусов.

Прогнозы погоды в этом году отличаются образностью характеристик погоды. В начале декабря в Гидрометцентре России предсказали «пятнистую» карту осадков и «скачкообразную» температуру воздуха.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». Подобная зима всегда приносит с собой тепло — температурный фон будет держаться выше нормы или около нее.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет в частности означает превышающую нормы температуру.

«Вишневой» предстоящую зиму назвали специалисты сайта «Метеоновости», которые также опираются на климатические карты — их цвет даже в холодное время остается красным.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог.

Еще до наступления зимы синоптики прогнозировали, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. Специалисты «Фобоса» считают, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», — сообщалось в пресс-релизе.