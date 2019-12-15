Заказное убийство: задержана экс-прокурор Владикавказа

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева — ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова. По версии СК РФ, в 2012 году Швецова попросила главу ОПГ помочь ей «избавиться» от мужчины, приходившегося ее сестре бывшим мужем. После чего один из участников банды Гагиева застрелил Леонова. Сейчас следствие решает вопрос об аресте экс-прокурора.

Бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову задержали по подозрению в организации заказного убийства следователя Александра Леонова, совершенного в 2012 году. Сейчас сотрудники Следственного комитета РФ решают вопрос об ее аресте.

По версии ведомства, в 2012 году в Москве экс-прокурор встретилась с Асланом Гагиевым — он руководил организованной преступной группировкой, причастной к 60 убийствам.

Швецова заказала убийство бывшего мужа ее сестры — 38-летнего следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Александра Леонова. Уже 12 сентября 2012 года Леонова застрелил один из участников банды Гагиева, отмечают в СК РФ.

Убийство произошло, когда Александр Леонова и судья Савеловского суда Татьяна Адамова подъехали к одному из многоквартирных домов на улице Крылатские холмы — по предварительным данным, пара состояла в отношениях. Парковочных мест не было, и мужчина вышел, чтобы помочь Адамовой сдать назад, писал сайт kp.ru.

В этот момент неизвестный выстрелил в следователя пять раз из пистолета Макарова. «Я выглянула с балкона, провожала гостей. А тут выстрелы. Увидела как в сторону дворов, за наш дом побежал мужчина в черной куртке и с капюшоном на голове. Никаких криков не было слышно. Через пять минут на месте появились сотрудники полиции», — рассказала одна из местных жительниц.

Леонов скончался на месте до прибытия скорой помощи — позже криминалисты зафиксировали у него пулевые ранения в области живота, сердца и головы. Между тем соседи следователя и его сожительницы рассказали, что они еще до преступления регулярно видели у подъезда мужчину в черном, который «кого-то ждал».

«Он стоял прямо под камерой видеонаблюдения, спиной к ней, чтобы его не было видно его лица. Возможно, это просто совпадение. Но любопытно, что убийца хорошо знал, где камера и куда она смотрит», — рассказал местный житель.

О причастности банды Гагиева к этому делу стало известно 28 октября 2016 года во время суда над участником ОПГ спецназовцем Евгением Яшкиным, обвиняемым в соучастии в 25 убийствах — в том числе и расправе над следователем Леоновым. Только 13 декабря 2017 года Мосгорсуд отправил злоумышленника на принудительное лечение — мужчине удалось избежать тюремного заключения из-за контузии, полученной в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, действует с 2004 года. По данным СК РФ, на счету банды десятки убийств, совершенных в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Самыми резонансными стали убийства мэра Владикавказа Виталия Караева 26 октября 2008 года и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева 31 декабря 2008 года.

Ряд участников ОПГ уже приговорили к длительным срокам заключения — так, в 2012 году Северо-Кавказский окружной военный суд осудил однофамильца главы ОПГ Олега Гагиева на пожизненный срок, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Основателя группировки Аслана Гагиева задержали в 2015 году в Австрии — полиция Вены начала разыскивать главу ОПГ после того, как национальное центральное бюро Интерпола в России передало ей информацию о совершенным им преступлениях. Тогда в суде Гагиев попросил ни в коем случае не передавать его российским правоохранителям.

«У меня нет ни одного шанса выжить. Я уже много видел в своей жизни. Я не боюсь смерти, с 2004 года я себя не чувствую живым человеком, у меня осталась только оболочка, больше ничего. У меня нет ни одного органа, который бы не был поврежден. Поэтому я прошу вас о понимании», — цитировала основателя банды «Новая газета».

12 сентября 2017 года Земельный суд Вены удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче Гагиева. Однако перед вылетом главы ОПГ его адвокаты предоставили правоохранителям справку, в которой значилось, что у мужчины за время пребывания в австрийской тюрьме проявилась редкая форма аэрофобии, из-за чего он не может лететь в Россию. В итоге экстрадицию Гагиева пришлось отложить до июня 2018 года. На данный момент он находится в СИЗО «Лефортово» и знакомится с материалами своего уголовного дела.