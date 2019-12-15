Заказное убийство: задержана экс-прокурор Владикавказа

Бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову задержали по подозрению в организации заказного убийства следователя Александра Леонова, совершенного в 2012 году. Сейчас сотрудники Следственного комитета РФ решают вопрос об ее аресте.

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По версии ведомства, в 2012 году в Москве экс-прокурор встретилась с Асланом Гагиевым — он руководил организованной преступной группировкой, причастной к 60 убийствам.

Швецова заказала убийство бывшего мужа ее сестры — 38-летнего следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Александра Леонова. Уже 12 сентября 2012 года Леонова застрелил один из участников банды Гагиева, отмечают в СК РФ.

Убийство произошло, когда Александр Леонова и судья Савеловского суда Татьяна Адамова подъехали к одному из многоквартирных домов на улице Крылатские холмы — по предварительным данным, пара состояла в отношениях. Парковочных мест не было, и мужчина вышел, чтобы помочь Адамовой сдать назад, писал сайт kp.ru.

В этот момент неизвестный выстрелил в следователя пять раз из пистолета Макарова. «Я выглянула с балкона, провожала гостей. А тут выстрелы. Увидела как в сторону дворов, за наш дом побежал мужчина в черной куртке и с капюшоном на голове. Никаких криков не было слышно. Через пять минут на месте появились сотрудники полиции», — рассказала одна из местных жительниц.

Леонов скончался на месте до прибытия скорой помощи — позже криминалисты зафиксировали у него пулевые ранения в области живота, сердца и головы. Между тем соседи следователя и его сожительницы рассказали, что они еще до преступления регулярно видели у подъезда мужчину в черном, который «кого-то ждал».

«Он стоял прямо под камерой видеонаблюдения, спиной к ней, чтобы его не было видно его лица. Возможно, это просто совпадение. Но любопытно, что убийца хорошо знал, где камера и куда она смотрит», — рассказал местный житель.

О причастности банды Гагиева к этому делу стало известно 28 октября 2016 года во время суда над участником ОПГ спецназовцем Евгением Яшкиным, обвиняемым в соучастии в 25 убийствах — в том числе и расправе над следователем Леоновым. Только 13 декабря 2017 года Мосгорсуд отправил злоумышленника на принудительное лечение — мужчине удалось избежать тюремного заключения из-за контузии, полученной в ходе боевых действий на Северном Кавказе.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, действует с 2004 года. По данным СК РФ, на счету банды десятки убийств, совершенных в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Самыми резонансными стали убийства мэра Владикавказа Виталия Караева 26 октября 2008 года и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева 31 декабря 2008 года.

Ряд участников ОПГ уже приговорили к длительным срокам заключения — так, в 2012 году Северо-Кавказский окружной военный суд осудил однофамильца главы ОПГ Олега Гагиева на пожизненный срок, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Основателя группировки Аслана Гагиева задержали в 2015 году в Австрии — полиция Вены начала разыскивать главу ОПГ после того, как национальное центральное бюро Интерпола в России передало ей информацию о совершенным им преступлениях. Тогда в суде Гагиев попросил ни в коем случае не передавать его российским правоохранителям.

«У меня нет ни одного шанса выжить. Я уже много видел в своей жизни. Я не боюсь смерти, с 2004 года я себя не чувствую живым человеком, у меня осталась только оболочка, больше ничего. У меня нет ни одного органа, который бы не был поврежден. Поэтому я прошу вас о понимании», — цитировала основателя банды «Новая газета».

12 сентября 2017 года Земельный суд Вены удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче Гагиева. Однако перед вылетом главы ОПГ его адвокаты предоставили правоохранителям справку, в которой значилось, что у мужчины за время пребывания в австрийской тюрьме проявилась редкая форма аэрофобии, из-за чего он не может лететь в Россию. В итоге экстрадицию Гагиева пришлось отложить до июня 2018 года. На данный момент он находится в СИЗО «Лефортово» и знакомится с материалами своего уголовного дела.