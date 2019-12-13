«Истязал ржанием»: соседи добились ареста нижегородца

46-летнего жителя Нижнего Новгорода арестовали на два месяца за то, что он на протяжении двух лет изводил соседей, включая запись конского ржания и топота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

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Об истории стало известно, когда местная телекомпания «Сети НН» показала сюжет об инциденте в доме на Березовской улице Московского района. Там соседи, по их словам, в течение каждого дня слушают звуки конского ржания, запись которого включает один из местных жителей. По данным нижегородских СМИ, мужчина направляет большую колонку в потолок, чтобы звуки доходили до соседей сверху.

«Лошади – это какой-то ужас. Мы живем в квартире наискосок, но лошади ржут, будто рядом со мной. Безумная конюшня. Включит их, а сам пошел гулять»,

— возмутилась одна из соседок, передает «Сети НН».

Другая рассказала, что пыталась разговаривать с мужчиной, однако он «дал ей в нос». По словам местных жителей, еще два года назад нижегородец включал классическую музыку, а потом перешел на треки немецкой метал-группы Rammstein.

Сам обвиняемый объяснил, что звуки ржания лошадей необходимы ему, чтобы не слышать топот детей соседей сверху. «Дети в квартирах носятся с шести утра до десяти вечера. Так, что просто невозможно находиться в квартире. У меня два варианта: либо сидеть дома в берушах, наушниках и слушать топот детей, когда они носятся по квартире, либо слушать громкую музыку», — подчеркнул мужчина.

Соседи неоднократно жаловались на него в правоохранительные органы. Однажды суд назначил нижегородцу административный штраф в размере 5 тыс. рублей, однако мужчина так и не оплатил его, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МВД. В результате против него было возбуждено дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание двух и более лиц», которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Похожий инцидент, когда россияне боролись с соседом, громко слушающим музыку, произошел в Новосибирске. В итоге суд обязал злоумышленника демонтировать колонку и выплатить пострадавшим по 1,5 тыс. рублей.

Пенсионер на протяжении трех лет регулярно слушал радио на своем садовом участке, рассказал его сосед Андрей Молокоедов «Российской газете». По его словам, мужчина установил на углах дачного дома громкие акустические колонки.

«Из-за постоянной громкой музыки моя супруга перестала даже выходить в огород. Мы стали нервными и потеряли сон и покой. Отдыхать и работать на участке из-за шума, исходящего из колонок, было вообще невозможно»,

— пояснил Молокоедов.

Он неоднократно пытался поговорить с соседом, однако тот на жалобы не реагировал. В течение трех лет пенсионер подавал заявления в прокуратуру, полицию и управление Роспотребнадзора, но не получал ответа на свои обращения. Выяснилось, что мужчина слушал радио только в дневное время — при этом, по закону «О тишине», шуметь не разрешается с 22.00 до 7.00 в рабочие дни и с 22.00 до 9.00 в выходные и праздники.

В свою очередь в Роспотребнадзоре ответили, что «действие настоящих санитарных правил не распространяется на граждан, включающих звуковоспроизводящую аппаратуру».

В итоге, по словам Молокоедова, он обратился районный суд Новосибирска. Там он заявил, что сосед причиняет ему и супруге глубокие нравственные страдания и наносит серьезный моральный вред. В итоге пенсионер потребовал демонтировать колонки и взыскать с соседа моральный ущерб в размере 50 тыс. рублей. Однако суд его требование не удовлетворил.

«Суд пришел к выводу об отсутствии оснований в удовлетворении исковых требований по причине отсутствия доказательств нарушения ответчиком личных неимущественных прав истца. <…> Кроме того, из представленных фотоматериалов следует, что колонки расположены на садовом домике ответчика, на его земельном участке, следовательно, прав истца не нарушают», — сообщает на сайте суда.

Несмотря на это Молокоедов обжаловал данное решение в Новосибирском областном суде, и тот встал на его защиту.