«Не ела, не спала»: как массажистка покалечила младенца

В Красноярске после публикации ряда СМИ о нанесении травмы мануальным терапевтом травмы семимесячной девочке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, 12 декабря 2019 года СМИ опубликовали интервью жительницы Красноярска. Ее дочь родилась на несколько недель раньше срока, поэтому женщина решила отвести ее на общеукрепляющий массаж к частному специалисту. По данным kp.ru, после очередного сеанса у девочки поднялась температура — она не переставала плакать несколько суток.

«Вела себя очень тревожно — вздрагивала от любого прикосновения, не ела, не спала. Я просто не знала, что с ней делать. Сначала мне сказали понаблюдать за ней. Потом я заметила на правой ступне небольшую шишку, начала поглаживать, смотрю — у нее нога не активна»,

— рассказала мать пострадавшей девочки. В итоге врачи диагностировали у малышки перелом обеих ног — при этом правая конечность была сломана в трех местах. Девочке в итоге наложили гипс и назначили длительное медицинское лечение.

Жительница Красноярска отметила, что массажистка, к которой она водила дочь, а ранее и двух своих старших детей, казалась достаточно профессиональной. У нее было медицинское образование и большой опыт.

После инцидента предполагаемая злоумышленница сперва отрицала свою вину, затем предлагала вернуть часть суммы за оздоровительный курс младенца, а после и вовсе пропала — она не отвечает на телефонные звонки.

В минздраве Красноярского края заявили, что проблема таких специалистов в том, что им необязательно иметь лицензию на оказание подобных услуг.

«Квалификации «Детский массажист» не существует, есть только квалификация «Медсестра по массажу». Она раз в несколько лет должна подтверждаться, специалист должна иметь действующий сертификат», — пояснили kp.ru в ведомстве.

Там посоветовали обращаться не к частным массажистам, а мануальным терапевтам в поликлинику по месту регистрации.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, опрашивают родителей пострадавшей, а также разыскивают массажистку. Расследование продолжается.

Отметим, что 30 января 2019 года читинский суд оштрафовал частного врача-массажиста с 32-летним опытом работы за перелом бедренной кости полуторогодовалому ребенку с детским церебральным параличом.

«Это случилось 23 мая 2018 года. Из-за этого перелома до сих пор ограничения в реабилитации, не в полной мере нам ногу разрабатывают. Врач так и не извинился, и ни разу не спросил, как состояние», — рассказывала порталу «Чита.Ру» мама пострадавшего ребенка.

Из-за перелома мальчик пропустил курс реабилитации, который он должен был регулярно проходить для поддержания здоровья. После случившегося родители подали иск на врача. В итоге суд признал массажиста виновным по статье «Незаконная медицинская деятельность, повлекшая за собой тяжкий вред несовершеннолетнему» и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

«Ребенок слабенький, ДЦП у него, и во время массажа это получилось. Кальция не хватает, косточки слабые, поэтому случился перелом. Не я, так другой бы специалист, если не осторожен был бы [мог бы допустить перелом]», — заявлял осужденный врач.

Он сразу понял, когда случился перелом — наложил шину и отправил маму с ребенком в больницу. Врач подчеркнул, что за 32 года это первый в его практике подобный случай. Мать же полностью отрицает помощь со стороны медика.

Похожая история случилась в мае 2017 года в подмосковных Химках. Там местная жительница отвела своего ребенка к врачу-остеопату.

«Ребеночек лежал до тех пор, пока она не стала делать грубые резкие движения. Подняла за одну руку рывком весь корпус тела — ребенок расплакался», — рассказывала телеканалу «360» мать младенца.

В итоге малышу диагностировали выворот руки. После сеанса в течение вечера ребенок не мог пошевелить рукой. После инцидент специалист пропала, поэтому пострадавшая решила не писать заявление в полицию.

Еще один инцидент произошел в августе 2013 года в Керчи. Как писал крымский портал «Керчь. ФМ», хирург и педиатр назначили малышу 10 сеансов массажа. Так как специалист, работающий в государственной поликлинике, на тот момент был в отпуске, родители обратились к частной массажистке-пенсионерке.

«Сами знаете, как оно в Керчи, город маленький — все друг друга знают. Говорят, что шикарный массажист, всех поднимает на ноги. Мы никогда не зацикливались на этих лицензиях», — рассказывала местным СМИ мать ребенка.

Однако после каждой процедуры, по ее словам, четырехмесячная дочка сильно плакала. Массажистка говорила, что так и должно быть. После шестого сеанса ребенка не могли успокоить всю ночь. В итоге девочку отвезли в травмпункт.

«Сделали снимки, оказался перелом. Дочка целый месяц пролежала в гипсе. Ей было на тот момент всего четыре месяца, а сейчас девять месяцев, но до сих пор она толком не сидит», — уточняла мать пострадавшей.

Прокуратура завела уголовное дело на массажистку. Однако накануне последнего заседания суда она компенсировала лечение и моральный ущерб семье пострадавшей. В итоге дело было закрыто.