Сгорели четверо детей: страшный пожар в Алтайском крае

Следователи возбудили дело по факту гибели шести жителей Алтайского края при пожаре — среди скончавшихся четверо несовершеннолетних, уточнят ведомство.

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По версии регионального СК, возгорание произошло утром 13 декабря в частном доме, расположенном в селе Глубокое Завьяловского района. На тот момент в помещении находились супружеская пара 32 и 35 лет, двое мальчиков 10-ти и двух лет, а также семилетняя девочка и младенец, которому не было и года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первой на место трагедии приехала добровольная пожарная команда (объединение пожарной охраны, созданное по инициативе физических лиц и юридических лиц – «Газета.Ru»). После этого к ним присоединились краевое и федеральное подразделения, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. На его тушение понадобилось полтора часа. Всего в ликвидации возгорания участвовали 28 человек и 12 единиц техники.

Вероятной причиной пожара в МЧС называют нарушение правил эксплуатации печного отопления. Дело возбуждено по части 3 статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По словам соседей, в пожаре погибли родители несовершеннолетних — супружеская пара часто выпивала, пишет Telegram-канал Life Shot. В связи с нескончаемыми застольями органы опеки поставили эту семью на учет как неблагополучную.

Не менее ужасающая история произошла в Пермском крае 3 ноября. Там в сгоревшем частном доме спасатели обнаружили тела 24-летней жительницы деревни Кормовище и ее трехлетнего сына.

По данным регионального СК, трагедия произошла в поселке Кормищево. В тот день пожарные приехали на вызов и, ликвидировав огонь, увидели тела девушки и ребенка. Кроме того, на месте возгорания был обнаружен пострадавший 26-летний супруг погибшей – его экстренно госпитализировали.

В ходе расследования трагедии правоохранители выяснили, что в день пожара мужчина напал на жену и малолетнего ребенка и нанес им множественные удары ножом. Родственники сельчанина скончались на месте — после этого он поджег дом, чтобы скрыть улики.

По факту трагедии было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Суд заключил мужчину под стражу.

По предварительным данным, пара состояла в браке около четырех лет, писал сайт kp.ru. На момент смерти 24-летняя девушка была беременна — в то же время семья опасалась финансовых трудностей из-за нехватки денег.

«Он всегда был внимателен к своей семье, не пил, все деньги нес в дом. Не так давно они переехали из Чусового куда-то под Лысьву. Мы с ним перестали общаться. Но я слышал, что он, вроде как, взял микрозайм, который не мог вернуть, поэтому пришлось скрываться. Он даже сим-карту менял», — сообщил бывший коллега обвиняемого.

В правоохранительных органах подтвердили, что семья резко покинула свой прежний дом из-за настойчивости коллекторов, передавал kp.ru. «Еще давно он взял сумму в долг в микрофинансовой организации, какую-то небольшую. А отдать не смог. Долг вырос в несколько раз», — заявил источник в силовых структурах.

В итоге последним местом жительства семьи стал арендованный дом в поселке Кормовище. Соседи погибших рассказали, что предполагаемый злоумышленник на протяжении всего времени их знакомства находился в нервном состоянии – мужчина часто говорил о своих непогашенных долгах, из-за чего его жене и ребенку якобы грозит опасность.

«Говорят, что он схватил нож, зарезал сына и Ирину, которая через месяц должна была родить, а затем поджег дом», — сообщил односельчанин супругов.

Он уточнил, что предполагаемый злоумышленник был госпитализирован вовсе не из-за травм, полученных в пожаре – он якобы пытался совершить самоубийство, однако врачи вовремя реанимировали мужчину.

Похороны молодой матери и ребенка состояли 6 ноября. На них пришли жители села, а также соседних городов — Лысьвы и Чусового. «Мама Ирины сначала так жалела Андрея, потому что он разом потерял семью. А потом ей сказали, что его и подозревают в убийстве. Такое горе», — рассказывала подруга скончавшейся kp.ru.