Запрет неэффективен: Госдума вернула курилки в аэропорты

В аэропорты стоит вернуть помещения для курения, решили в Госдуме. В четверг, 12 декабря, там в окончательном чтении одобрили законопроект, который позволяет устанавливать курилки. Автором инициативы стал депутат Сергей Боярский.

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После того, как документ вступит в силу, в российских аэропортах будет разрешено «курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции». Курилки разрешат открывать лишь в местах, где находятся зарегистрированные на рейс пассажиры, прошедшие предполетный досмотр.

Кроме того, специально отведенные для курения места могут появиться «в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом». При этом все помещения должны быть непрозрачными, постановили в ГД.

Уже в течение шести лет — с июля 2013 года — в России действует запрет на курение на территории аэропортов. Употреблять табак сейчас можно только на расстоянии не менее 15 метров от терминала.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отмечает, что история с законопроектом о возвращении курилок была непростая. «Минздрав был против и аргументировал свою позицию тем, что курильщики и после введения полного запрета продолжают дымить в неположенных местах», — рассказал парламентарий. Однако, по его мнению, «именно тотальный запрет и является по большей части причиной нарушений».

Политик пояснил, что с введением санкций люди начали «дымить где угодно, только не в 15 метрах от здания».

«Запретительные меры оказались неэффективными, вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там», — уверен Огуль.

В качестве доказательства его слов в пояснительной записке к законопроекту указывается, что только за один год и только в одном аэропорту Шереметьево правоохранители возбудили 1938 административных дел на курильщиков.

«То есть даже при том, что возможности контроля за нарушителями-курильщиками ограничены, мы имеем почти 2 тыс. только зарегистрированных нарушений», — добавил депутат.

По его мнению, запретительные меры имеют смысл тогда, когда они действуют, а не ради самого запрета, который «только провоцирует на нарушения». «Поэтому курящим вернут специально оборудованные места. С появлением курилок в аэропортах воздух будет чище, опасностей для возникновения пожара будет меньше», — заключил Огуль.

«Практика показывает никотинозависимые люди чаще всего нарушают закон и курят в помещениях, не предназначенных для этого. Речь идет о так называемых стерильных зонах аэропортов, где пассажиры уже не могут выйти на улицу, как того требует законодательство», — отмечали в свою очередь в пресс-службе столичного «Внуково».

Инициативу о возвращении курилок депутат Сергей Боярский внес еще в 2017 году. Ссылаясь на социологов, он отмечал, что категоричный запрет низкоэффективен, так как порядка трети пассажиров его нарушают.

В Минздраве же проект депутатов раскритиковали — там уверены, что возвращение помещений для курения увеличит число курильщиков и приведет к росту числа сопутствующих заболеваний. В ответ на это Боярский утверждал, что целью законопроекта является возвращение чистого воздуха в общественные места, так как курящие пассажиры все равно продолжают курить в туалетах. В то же время он подчеркивал, что этот законопроект не обязывает обустраивать специальные зоны, а лишь дает возможность это сделать.

В итоге, в случае принятия реформы, в Минздраве призвали открывать в аэропорте не более двух курилок. Отметим, что следующий этап – рассмотрение законопроекта членами Совета Федерации. Далее его передадут на изучение президенту РФ Владимиру Путину.