Игра с оружием или любовь: как погиб срочник из Иркутска

В Иркутске скончался 20-летний военнослужащий Западного военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

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Согласно заявлению, 11 декабря солдат-срочник находился в карауле по охране и сопровождению поезда с воинским грузом — вечером на остановке «Иркутск-Сортировочный» парень погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Тело обнаружил дежурный комендатуры военных сообщений железнодорожного участка — он и позвонил в скорую помощь, сообщил местный телеканал «Вести Иркутск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом труп срочника увезли не фельдшеры, а представители военного следственного управления, отметил собеседник.

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело, заявили ТАСС в силовых структурах Приангарья. Свою проверку запустила и комиссия ЗВО, передает IkrutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВЗО.

В то же время существует версия суицида — ее агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник. Он уточнил, что дело возбуждено именно по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

По данным местных СМИ, причиной суицида могла стать ссора парня со своей возлюбленной.

Похожая трагедия произошла в Калужской области 16 октября. Тогда в войсковой части 54055 Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) нашли тело 21-летнего срочника Сергея Сафонова, сообщал «Коммерсант».

По предварительным данным, тело парня обнаружили в кабинете командира части, однако позже в СМИ появилась информация, что его нашли в туалетной комнате.

Судмедэксперты заключили, что смерть наступила в результате самоубийства. В итоге Военное следственное управление СКР по РВСН возбудило дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Незадолго до смерти солдат регулярно жаловался на кражу личных вещей в части, писали «Известия».

При этом родственники погибшего отрицают версию суицида, утверждая, что Сафонов был «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство». «Мой сын не мог покончить с собой, так как был верующим человеком», — отметила мать солдата в разговоре с «Коммерсантом».

Она добавила, что до армии парень мечтал жениться на своей возлюбленной. Однако, когда он попал в часть РВСН, его стали бить трое сослуживцев.

О проблемах Сафонова сообщила и его невеста Валерия. «Он позвонил мне и сказал, что совершил проступок, за который ему стыдно, но о подробностях пообещал рассказать позже. Но позже я уже не смогла ему дозвониться», — рассказала девушка.

Подозрения семьи подтвердились, когда молодого человека после суицида привезли в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам. «Оказалось, что лицо Сергея загримировано. Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках», — рассказала двоюродная сестра срочника «Коммерсанту».

В итоге родные погибшего провели свою независимую судебно-медицинскую экспертизу — она зафиксировала гематомы, характерные для последствий ударов тупыми предметами. Такие следы были зафиксированы вокруг глаз, а также на грудной клетке. Были обнаружены и ссадины на руках, свидетельствующие о борьбе, сообщил адвокат семьи Алексей Прянишников.

Отмечается, что срочник был сыном священника, погибшего в 2011 году. Помимо военнослужащего у религиозного деятеля было девять детей. Как сообщила двоюродная сестра скончавшегося срочника, несмотря на версию самоубийства прежде, чем похоронить молодого человека, местный священник провел отпевание.

Отметим, что 22 ноября в ходе выступления в Совфеде заместитель военного прокурора России Сергей Скребец заявил о росте случаев насилия в армии — как пояснил правоохранителей, больше всего инцидентов пришлись на истязание подчиненных со стороны командиров.

По данным замглавы военного прокурора, с начала 2019 года из-за неуставных отношений пострадали 100 военнослужащих. «Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито», — заявил Скребец, передавало издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

Из-за подобных инцидентов 44% россиян боятся идти в армию, следует из опроса ВЦИОМ от декабря 2018 года. Около половины респондентов назвали страх перед дедовщиной главной причиной уклонения от службы.