Взаперти с трупом: как спасут детей-инвалидов

Под угрозой вся Россия

Во всех регионах России надо проверить семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью или уход за несовершеннолетним осуществляет только один опекун, заявила «Газете.Ru» первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Ольга Окунева.

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По ее словам, достойный пример для всех регионов уже подали в Удмуртии — там проверки начались после смерти 13-летнего инвалида, который остался взаперти с мертвой матерью. На протяжении недели он пытался привлечь внимание соседей шумом и звуками, однако никто не обращал на это внимания. Власти начали проверять все похожие семьи — так удалось спасти двухлетнего мальчика, который едва не погиб рядом с матерью, скончавшейся от пневмонии.

«В Удмуртии было принято абсолютно правильное решение о проверке всех семей, нуждающихся в помощи. Ответственность проводить такие проверки лежит на всех — это должно быть постоянной работой. <...> Нужно видеть и слышать, что происходит рядом. Особенно это касается социальных работников — они обязаны регулярно посещать такие семьи. В первую очередь нужно проверить их деятельность в регионах», — считает депутат.

Особое внимание соцработники должны уделять тем людям, которые живут с ребенком отдельно от остальных родственников, подчеркнула Окунева. Проверки должны усилиться в зимний период, когда в квартирах могут возникнуть проблемы с отоплением.

«Стоит отрегулировать те методы, с помощью которых социальные службы будут узнавать о возникновении проблем в семьях со сложной жизненной ситуацией. Есть уже опыт использования специальных часов, которые носят люди старшего возраста — используя их, они могут обратиться за помощью. Было бы хорошо организовать соответствующие диспетчерские службы, которые могли бы приезжать и оказывать поддержку в крайних ситуациях», — подчеркнула Окунева.

«Нужно за счет государства»

Первый зампред комитета ГД по образованию Олег Смолин сообщил «Газете.Ru», что проблему помогут решить тревожные кнопки. «Нужно, чтобы это было сделано за счет государства, потому что у семей, где только один опекун или ребенок-инвалид, как правило не очень высокие доходы. Это должна быть целая программа обеспечения жильем, которое было бы оборудовано для проживания таких семей», — пояснил депутат.

Он убежден, что семья должна добровольно согласиться на установку тревожной кнопки. Проверки при этом не должны коснуться повально всех семей, в которых ребенка воспитывает один тяжело больной человек, — некоторые из них не испытывают проблем и в помощи не нуждаются.

«Проверять начнут всех подряд, и я не уверен, что в семьях, где все более-менее благополучно, будут рады таким проверкам. У нас количество проверок скоро будет больше, чем количество проверяемых», — предупредил Смолин. Помогать неблагополучным семьям в первую очередь должны соседи, полагает парламентарий.

«Удивляет только одно — полный разрыв социальных связей, солидарности. Почему никто — даже те же соседи — не обращает внимание на ближних? Это ведь чудовищно. Мне кажется, человеческую солидарность не удастся заменить никакими проверками», — пояснил Смолин.

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский считает, что сотрудники соцслужб Удмуртии продемонстрировали настоящий провал. Однако массовые проверками ситуацию не изменить.

«У нас, к сожалению, практика такая — бьем по хвостам. Случилось — начинаем проверку. Однако долг каждого хотя бы раз в день интересоваться состоянием своих близких, тогда мы сможем избежать таких страшных ситуаций. Нельзя государством и проверками заменить то, что должны осуществлять близкие люди. Тем более иногда речь идет о несчастном случае — человек может умереть внезапно. От этого перестраховаться вообще невозможно», — сообщил сенатор «Газете.Ru».

Губернаторы присмотрятся

Действиями властей Удмуртской Республики вдохновился и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он заявил «Газете.Ru», что намерен разобраться в том, какие меры безопасности сейчас существуют в регионе для семей, в которых воспитанием ребенка занимается только один опекун.

«Обязательно поручу разобраться в этом вопросе и поставлю его на контроль в Калининградской области. Рациональное зерно в том, чтобы проверить и держать на контроле семьи, в которых есть только один родитель и где могло случиться что-то, из-за чего дети останутся без присмотра, действительно есть», — сказал Алиханов.

Пообещал пристально наблюдать за такими семьями и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В регионе регулярно осуществляются проверки условий жизни в неблагополучных семьях. Там, где родители или даже один родитель или опекун внимательно относятся к ребенку, это сразу видно. В таких случаях контроль поддерживается уже на уровне обзвона и постоянного контакта. У нас таких случаев, слава богу, не было, но нужно мне присмотреться к этой теме повнимательнее», — заявил он «Газете.Ru».

Тем не менее проверки не должны быть навязчивыми и оказывать давление на соседей и родственников одиноких родителей. В таком случае люди просто могут озлобиться друг на друга и эффект окажется нулевым, пояснил Азаров.

«Нам бы не отбить у людей желание добрые дела делать — об этом тоже нужно думать. На мой взгляд, здесь важен постоянный мягкий контакт с семьями, которым нужна помощь. Когда есть контакт с соцслужбами, риски сводятся к нулю», — заключил политик.