«Чуткая и отзывчивая»: трагическая смерть крымской чиновницы

В Черноморском районе Крыма на трассе Черноморское — Евпатория произошло крупное ДТП с двумя иномарками, в результате которого погибли четыре человека. В числе жертв оказалась глава района Людмила Глушко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя райсовета Алексея Михайловского.

Реклама

По данным регионального МВД, авария произошла около 8:50 на шестом километре трассы Черноморское — Евпатория. Столкнулись два автомобиля марки Kia и Ford. «В нашей машине (районной администрации — «Газета.Ru») погибло два человека, и два во второй», — рассказал Михайловский.

Как отметили в пресс-службе МЧС РФ, тела жертв пришлось извлекать из покореженных машин с помощью специального оборудования.

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. На месте происшествия предпринимаются все меры для организации свободного проезда участников дорожного движения», — заявили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На месте автокатастрофы работают две бригады спасателей «Крым-Спас» из Черноморского района, а также сотрудники ГУ МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

Между тем 10 декабря 2019 года заседание Совета министров Республики Крым началось с минуты молчания в память о погибших в ДТП. Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк выразил соболезнования родным и близким жертв.

«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели Главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко. Трагедия произошла в результате автомобильной аварии. Людмила Николаевна была настоящим профессионалом, успешным руководителем, чутким и отзывчивым человеком, пользовалась заслуженным уважением коллег и друзей, всех жителей Черноморского района», — написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Глушко возглавляла районную администрацию с июля 2016 года. В минувшем октябре ее переназначили на эту должность.

14 октября 2019 ДТП унесло жизнь главы Абакана Николая Булакина. Как сообщали в управлении ГИБДД Красноярского края, трагедия произошла на 433-м километре трассы Р-257. В тот день Булакин находился за рулем личного автомобиля марки Ford Explorer и двигался в сторону Кызыла. В какой-то момент ему стало плохо — у чиновника заболело сердце, из-за недомогания он потерял управление машиной и в итоге врезался в дерево.

«Он погиб на месте, до приезда скорой», — пояснили в ведомстве.

Как рассказал РИА «Новости» председатель избиркома Хакасии Александр Чуманин, досрочные выборы после гибели Булакина состоятся в течение шести месяцев. Известно, что Николай Булакин начал общественную и политическую деятельность в 1989 году. В 1995-м он возглавил администрацию Абакана, а позже переизбирался на эту должность пять раз. Булакин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также орденом «За заслуги перед Хакасией». У него остались жена и двое детей.

Еще одна авария произошла 23 октября в Ставропольском крае. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли глава Степновского района, его заместитель и водитель. ДТП произошло около 23:00 на 61 км автодороги «Зеленокумск — Никольское — Степное».

По данным ведомства, водитель легковой автомашины не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим грузовиком ГАЗСАЗ-3507 и допустил попутное столкновение. В результате два пассажира иномарки — глава Степновского муниципального района и его заместитель — скончались на месте ЧП. Водитель администрации Степновского муниципального района умер позже в реанимационном отделении больницы.

В марте 2019 года ДТП унесло жизнь и главы Подосиновского района Кировской области Александра Толстухина. По данным УМВД России, авария произошла около 15:00 на автодороге Подосиновец — Пинюг. Водитель грузового фургона Fiat не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

В результате водитель грузового фургона и один из пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Семеро пострадали.

Погибший в аварии глава района Толстухин посещал Подосиновец в составе любительской футбольной команды. ДТП произошло после матча, когда команда возвращалась домой — в поселок Пинюг. Толстухин занимал должность главы Подосиновского района Кировской области с 30 августа 2012 года, уточняло агентство «Интерфакс».