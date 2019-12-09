Аномальное тепло: что творится в России перед Новым годом

В Гидрометцентре сообщили, что аномально высокая температура сохранится в ближайшие дни на большей части территории России. Специалисты обратили внимание, что в некоторых районах страны наблюдается повышение температуры на 16 °C выше нормы.

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Вместе с тем отмечается, что с севера Атлантики циклон принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом. В это же время на восток будет поступать теплый воздух.

«В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

По словам метеорологов, почти вся Россия, за исключением юга ее европейской части и некоторых районов Дальнего Востока, будет в зоне положительной аномалии.

В релизе ведомства указано, что в настоящее время в зоне циклона находятся регионы Северо-Запада. В связи с этим на некоторой территории России температура воздуха поднялась на 4-8 °C выше привычных показателей.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил на своей странице в Facebook, что Санкт-Петербург находится сейчас в теплой части циклона. Там, по словам, эксперта температура воздуха по области поднялась до +2… +7°C, что уже является аномальным значением. Обычно в это время в городе столбики термометра показывают значения на 6-7°C меньше.

Если 9 декабря центр циклона еще приходится на Карелию, то в последующие дни он постепенно будет продвигаться к Уралу. Так, 10 числа в Сыктывкаре воздух прогреется до +3°C. Аномально высокие температуры воздух с Атлантики принесет жителям Салехарда. Буквально за сутки, по прогнозам специалистов, столбики термометров поднимутся на 11°C.

К середине недели циклон доберется до Сибири. Если сейчас в Норильске примерно -23…-27°C, то 11 декабря ожидается повышение температуры до -8… -11°C, передает «Российская газета».

По мнению синоптиков, аномальное тепло дойдет даже до Чукотки, однако здесь «греть» будет воздух со стороны Тихого океана.

Самыми близкими к климатически нормальным показателям остались регионы Дальнего Востока — до них атлантический циклон попросту не доберется. Также не ожидается аномалий на юге страны.

Тем временем именно в Москве (как практически во всей западной части страны) потепление будет умеренным. В комментарии РИА «Новости» главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что плюсовая температура продержится в столице вплоть до четверга.

«Погода будет облачная, с небольшими осадками. Температура в ночные часы останется положительной: 0… +2°C в Москве», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что среднесуточная температура остается выше климатической нормы на 4-5°C.

Позднякова отметила, что в первой половине недели будет наблюдаться пониженный фон атмосферного давления. Это произойдет из-за атлантического циклона, на южной окраине которого будет находиться Москва.

Таким образом, по ее словам, во вторник и среду температура воздуха составит +1… +3°C. «В среду максимальная температура придется на утренние часы, потому что в среду будет пересекать нас холодный атмосферный фронт, за которым начнется адвекция уже такого морозного воздуха», — пообещала Позднякова в разговоре с агентством.

По словам метеоролога, в четверг пройдет небольшой снег, а ночные показатели опустятся до -5°C. Вслед за этим пойдет понижение и дневной температуры воздуха до -3°C непосредственно в столице России и до -5°C по области. «В пятницу и в субботу существенных осадков у нас не ожидается, фон температуры изменится мало. То есть преобладающая температура по региону — -2… -7°C в ночные часы, и 0… -5°C — в дневное время», — подытожила Позднякова.