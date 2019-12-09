Измена Родине: что ждет коррупционеров в России

В России предложили приравнять хищение из бюджета к госизмене. Глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов предложил осуждать преступников за подобное нарушение на срок от 10 до 25 лет. Об этом он сказал в интервью РИА «Новостям».

«Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет», — заявил общественный деятель.

При этом глава антикоррупционного комитета считает, что амнистия или досрочное освобождение для осужденных возможны только в том случае, если они возместили нанесенный ущерб.

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По мнению собеседника агентства, коррупция угрожает не только экономическому блоку страны, но и национальной безопасности России. «У людей возникают претензии, когда они не понимают, куда тратятся деньги, когда не понимают, как проходят процессы управления, а деньги тратятся большие, как в Москве, например, — естественно, рейтинг доверия падает. Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты», — отметил Кабанов.

Он также заявил, что сейчас борьба с коррупцией стала гораздо эффективнее. Правоохранители выявляют все больше нарушителей закона. Суды стали применять новые методы — изъятие незаконно нажитого имущества. Кабанов отметил, что за последнее время правоохранители сделали прорыв в расследовании преступлений в госсекторе, экономике, в госкомпаниях.

По его мнению, очень быстро развивается в России и антикоррупционное законодательство: все чаще применяется механизм противодействия конфликту интересов на государственной службе, внедряется персональная ответственность должностных лиц.

Также 9 декабря 2019 года, в Международный день борьбы с коррупцией о новых методах борьбы с данной проблемой высказался генпрокурор России Юрий Чайка. В интервью газете «Коммерсант» силовик сообщил, что в 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».

Прежде всего, в следующем году будет организовано координационное совещание руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратурой совместно с коллегами будет разработан комплекс мер. «Они коснутся в том числе борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов», — уточнил Чайка.

Генпрокурор также добавил, что в 2019 году в сфере реализации национального плана противодействия коррупции был усилен прокурорский надзор — это, по его мнению, положительно отразилось на раскрываемости преступлений коррупционного характера.

По словам чиновника, за девять месяцев 2019 года было выявлено 26,1 тыс. случаев, а за аналогичный период 2018-го — 25 тыс. При этом фактов дачи взяток и посредничества в этом к сентябрю текущего года было раскрыто 11,2 тыс., в то время как за весь 2018 год — 12,5 тыс.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в разговоре с «Российской газетой» также подвел итоги уходящего года. Он отметил, что в 2019 году коррупционеры возместили 2 млрд 47 млн рублей ущерба — на имущество обвиняемых был наложен арест в размере 12,9 млрд рублей.

Всего за девять месяцев 2019 года следователи направили в суды более 6,4 тыс. уголовных дел по 11,6 тыс. коррупционным преступлениям. В период с 2011 года в суд было передано 80 тыс. материалов, уточнял Бастрыкин.

Среди уголовных дел текущего года было выявлено 53, которые были возбуждены против преступных групп — по данным силовика, в них состояли 135 человек. В итоге перед судом предстали около 7 тыс. обвиняемых — из них более 3,9 тыс. должностных лиц, 752 сотрудников органов внутренних дел, 476 представителей местного самоуправления, 181 сотрудник ФСИН и 84 специалиста ФССП.

При этом наибольшее число преступлений приходится на дачу или получение взяток — около 20% от всех дел. Еще 15% — это уголовные дела о мошенничестве, присвоении или растратах, уточняет силовик.

«В этом году мы довели до суда дело бывшего заместителя председателя правительства Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного из Франции. За коррупцию осуждены бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его соучастники. Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Бывшие чиновники Республики Дагестан», — отчитался глава Следственного комитета.