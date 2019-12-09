«Его понесло»: спасатель застрелил выглянувшую в окно соседку

Жительница Подмосковья скончалась от огнестрельного ранения в грудь в результате стрельбы во дворе жилого дома. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

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По данным ведомства, инцидент произошел 8 декабря в деревне Мясное городского округа Ступино. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории своего частного домовладения, беспричинно устроил стрельбу из принадлежащего ему охотничьего ружья», — сообщается на сайте ведомства.

Жертвой стрелка стала 57-летняя женщина. В полицию об этом сообщил местный индивидуальный предприниматель.

«Я решил лечь спать, жена хотела досмотреть фигурное катание. Не успел заснуть, как на улице послышался хлопок. Жена обратила мое внимание, что опять стреляют, но мне показалось, что это наш пес породы кавказская овчарка уронил что-то во дворе»,

— рассказал мужчина «Московскому комсомольцу».

Женщина решила выглянуть из окна и в тот же момент получила огнестрельное ранение в грудь. Прибывшие на место происшествия медики не смогли ее спасти — она скончалась в машине скорой помощи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность стрелка — им оказался 47-летний Андрей Щукин, водитель Московской областной противопожарно-спасательной службы. По словам предпринимателя, они с женой знали его с 1998 года.

«Знаю, что он все это время был закодирован от пьянки. А тут употребил, и его понесло. Я понимаю, что он не хотел убивать, но мне от этого не легче. Кто теперь вернет мне жену?» — заявил мужчина.

Сейчас Щукин уже задержан — в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.

Правоохранители также провели обыски в доме стрелка. По данным РЕН ТВ, у него были обнаружены ружье, два карабина и патроны.

Ранее, в начале июня 2019 года, пенсионер из Якутии намеренно расстрелял своего соседа и всю его семью из ружья. Об этом сообщали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 60-летний житель поселка Угольный затеял ссору с соседями, после чего сходил домой за огнестрельным оружием, вернулся на участок соседей и начал стрелять. Как уточнили в ведомстве, жертвами пенсионера стали 38-летний глава семейства, его беременная 39-летняя супруга и их 14-летняя дочь. С серьезным огнестрельным ранением в больницу также была доставлена 64-летняя родственница потерпевших.

По данным SakhaPress, изначально гнев мужчины вызвала женщина в положении, с которой они обсуждали земельный участок. Он застрелил ее вместе с дочерью, после чего дождался прихода главы семьи и пожилой женщины из магазина и расправился с ними.

После массового убийства мужчина пытался скрыться, однако был быстро обнаружен сотрудниками полиции и Росгвардии и заблокирован в одном из домов поселка. «Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», — сообщали в пресс-службе МВД.

По факту преступления, совершенного пенсионером, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям 105 УК РФ — «Убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», а также «Покушение на убийство четырех лиц».

Как уточняло онлайн-издание YakutiaMedia.ru со ссылкой на очевидцев, конфликт между погибшими и пенсионером продолжался больше года. Кроме того, мужчина ранее уже нападал на семью с топором, однако тогда жертв удалось избежать.