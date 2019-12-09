Кто не курит и не пьет: составлен рейтинг «здоровых» регионов РФ

Самый низкий уровень табакокурения и потребления спиртных напитков зафиксирован на Северном Кавказе. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинг, сообщает РИА «Новости».

Наиболее «здоровый» по этому показателю регион РФ – Чеченская республика, на втором месте – Ингушетия. Третье, четвертое и пятое места рейтинга заняли Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания соответственно.

Эксперты заявляют, что низкий уровень распространения вредных привычек в этих регионах объясняется «традициями, историей и религией». Экономические факторы, по их мнению, играют меньшую роль.

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Авторы исследования отмечают, что при расчетах учитывали потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от отравлений спиртным и число преступлений, связанных с наркотиками. Все данные указаны за 2018 год.

Стоит отметить, что хотя на Северном Кавказе низкий уровень потребления алкоголя и табака, показатели, сопряженные с наркотиками, там выше. Все республики находятся в середине списка «наркоманских» регионов, а Чечня входит в первую десятку.

Низкое потребление алкоголя и табака отмечено также в Волгоградской и Тамбовской областях, на Ставрополье, в Татарстане и Саратовской области. Однако показатели смертности и преступности в этих регионах на весьма высоком уровне.

Самым «нездоровым» регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. По результатам исследования он занял последнюю строчку рейтинга. ЯНАО входит в тройку лидеров по потреблению табака на взрослого жителя, вместе с ним — Камчатка и Еврейская автономная область.

Отмечается, что все «нездоровые» регионы расположены в зонах с суровым климатом. Однако проблемы у каждого из «аутсайдеров» разные.

Больше всего алкоголя пьют в Магаданской области и на Сахалине. В Бурятии, потребление алкоголя и табака относительно невысоко, однако смертность и преступность в состоянии опьянения — на первых местах по стране.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация улучшается в сравнении с прошлыми годами. Оба мегаполиса поднялись в рейтинге на четыре и шесть строчек соответственно. Сейчас Москва — на 53 месте, а Петербург — на 70-м.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге — самый высокий уровень потребления наркотических веществ в стране.

В Москве самой острой проблемой оказалось табакокурение. При этом пить спиртное в обеих столицах стали меньше.

Молодежь также курит все меньше. В 47 российских регионах траты на табак снизились — при этом наилучшая динамика зафиксирована в Тульской и Амурской областях.

Сложной остается ситуация с потреблением алкоголя. Хотя всероссийская антиалкогольная кампания дает свои плоды — объем продаж снизился на 0,3 литра на взрослого, составив 7,3 литра на человека в пересчете на чистый спирт, — в отдельных регионах количество употребленного за год спиртного в два раза превышает общий прошлогодний показатель в 7,6 литра.

В 49 регионах России стали меньше совершать преступления в состоянии алкогольного опьянения. Смертность от отравления алкоголем по стране снизилась — позитивная динамика зафиксирована в 63 регионах.

Проблема вредных привычек среди российских граждан по-прежнему стоит крайне остро, отмечают эксперты. Для ее решения необходимы решительные действия и разносторонний подход.

В октябре Росстат сообщил, что самый высокий уровень смертности от злоупотребления алкоголем среди российских регионов зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области.

Третье и четвертое места заняли Ивановская и Новогородская области — там этот показатель составляет около 9 человек на 10 тыс. населения. Причем чаще всего от связанных с алкоголем причин умирают мужчины трудоспособного возраста, отмечается в статистике.

Самым «сухим» регионом России в 2018 году стала республика Ингушетия — там от алкоголя не умер ни один человек, говорится в данных Росстата.

Тогда же в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что россияне стали реже умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.

За 16 лет, с 2003 года, употребление алкоголя на душу населения снизилось в среднем на 43%. Кроме того, за 15 лет сократилась смертность, связанная с употреблением спиртного — 39% у мужчин и 36% у женщин.

Продолжительность жизни в России в связи с этим значительно возросла, отметили в ЕРБ ВОЗ. Этому помогли строгий контроль в области производства и реализации спиртных напитков, в частности — увеличение акцизов на алкоголь, повышение розничной цены на водку и запрет на продажу алкоголя «с собой» в ночное время суток.