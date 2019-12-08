«Путин все объяснил»: Соловьев обратился к Украине

Усиление противостояния в Донбассе ввергнет Украину в еще больший кризис – так российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление Киева о том, что итогом саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже будет или разрешение конфликта, или эскалация.

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По словам Соловьева, украинские власти «глубокомысленно несут чушь» касательно Донбасса, и это вызывает желание «им вызвать хороших психиатров». Телеведущий сослался в этом заявлении на предупреждение в отношении Киева со стороны президента России Владимира Путина.

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — пояснил Соловьев.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании в субботу согласовал сценарий реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной. Он предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указал он.

Чиновник пояснил, что не может раскрыть все детали стратегии, чтобы не навредить результатам встречи в Париже, а также добавил, что вопросы прорабатывали 22 учреждения.

«Президент едет на нормандскую встречу вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использована в интересах нашего государства», — подчеркнул Данилов.

По его словам, после встречи «нормандской четверки» возможны как прекращение конфликта в Донбассе, так и эскалация.

При этом президент Украины Владимир Зеленский надеется, что двусторонняя встреча с Владимиром Путиным в Париже пройдет результативно.

Как пояснил глава украинского государства в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», единственная причина для его беспокойства – если беседа с Путиным не приведет ни к каким изменениям в Донбассе.

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю. Просто встретились, увидели и сказали, что мы планируем. Я очень не люблю нерезультативные переговоры — это единственное чего я боюсь. Когда правда на твоей стороне и есть желание прекратить войну — ты крепнешь с каждым днем», — подчеркнул политик.

Кремль также рассчитывает на то, что предстоящий саммит «нормандской четверки» в Париже поспособствует урегулированию ситуации на Украине и подтвердит безальтернативность вторых минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Путин настроен серьезно.

Стоит отметить, что для ведения переговоров в рамках «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В «формуле» прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса. Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает их легитимность — стать постоянным.

Вместе с тем, украинские власти могут построить стену, чтобы отгородиться от Донбасса, если Минские соглашения не будут выполняться.

Об этом рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Лондоне, организованной Chatham House — британским аналитическим центром в области международных отношений.

Он также заявил, что выполнение Минских соглашений будет зависеть от Москвы, хотя российские власти заявляли о том, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и только заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Сотрудники ОБСЕ также подтверждали, что российских военных нет в Донбассе — об этом говорил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

«Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время. Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны дипломатическим путем. Но есть и план «Б». Будем строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду Израиль», — подчеркнул Ермак.

В Москве раскритиковали такие планы.

«Основная задача всех здравомыслящих людей — остановить кровопролитную гражданскую войну на Донбассе. Если цель Ермака — создание дополнительного источника политического напряжения, тогда непонятно, в каких интересах он действует», — указала член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди.