«Убойная доза»: как российских школьников губит снюс

«Угостился у старшеклассницы и попал в больницу»

С конца ноября текущего года СМИ сообщили о шести случаях отравления снюсом — измельченным увлажненным табаком для рассасывания, расфасованным по пакетикам. Он помещается между губой и десной, в следствии чего никотин поступает в организм.

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В начале декабря в больницу Железногорска в Красноярском крае были доставлены двое школьников, употребивших снюс, сообщали в пресс-службе администрации города.

«Скорая помощь доставила двух подростков в неадекватном состоянии. Одного пришлось «откачивать» в реанимации», — указывалось в сообщении.

За последнюю неделю ноября еще двое 11-летних детей попали в больницу в Екатеринбурге. Как уточнил депутат гордумы Тимофей Жуков на своей странице в соцсети «Вконтакте», оба отравились снюсом.

«Школьники, седьмой класс. Один взял и угостился у старшеклассницы, а другой взял у одноклассника. Увозят в больницу с острым отравлением. Говорят, что школьники в некоторых школах продают в розницу по фитюлям. Предприниматели, блин...», — писал Жуков.

Примерно в одно время с ними попал в больницу и 13-летний подросток из Заринска. «Школьник чуть не умер, его доставили в больницу, во рту был бездымный табак – снюс», — отмечали в пресс-службе городской мэрии. Сейчас состояние ребенка уже пришло в норму.

Однако отделаться несколькими днями в больнице и испугом удается далеко не всем. По данным издания «Новосибирск онлайн», один из последних случаев отравления закончился смертью семиклассника. Так, 20 ноября в одном из жилых домов города было найдено тело мальчика. Причины его смерти установит судебно-медицинская экспертиза, однако родители уверены – он отравился снюсом.

«Наркотический эффект»

Как объяснил «Газете.Ru» главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, страну накрыла волна употребления снюса.

«По данным Минздрава, основные потребители снюса — это несовершеннолетние. Когда дети и подростки начинают массовое употребление психоактивных веществ — надо сразу говорить об эпидемии. Сейчас уже можно сейчас говорить об эпидемической вспышке употребления никотина.

Пока мы боролись всем миром с сигаретами, производители табачной продукции придумали другую систему доставки никотина в организм», — рассказал эксперт.

По его словам, снюс может нанести непоправимый вред здоровью. «В частности повышается риск возникновения онкозаболеваний ротовой области и сердечно-сосудистых расстройств. И уже зафиксированы случаи психических расстройств. Необходимо предпринимать пожарные меры по какому-то сдерживанию или вообще полному запрету оборота», — заключил Брюн.

Тем временем масштаб проблемы продолжает расти: все больше подростков проявляет интерес к снюсу, так как заметить следы его потребления довольно сложно, в отличие от сильно пахнущих сигарет. При этом родители чаще всего не обращаются к врачам, если находят снюс у своих детей – им кажется, что проблем от него может быть не больше, чем от курения, через которое в юношестве проходят практически все. Врачи уверены в обратном.

«Снюс обладает эффектом, в какой-то степени похожим на наркотический. При этом спокойно перенести единовременное мощное поступление никотина может далеко не каждый организм, тем более детский. Возникает отравление никотином, нередко сопровождающееся тошнотой, рвотой, сильными головными болями. Но главное, это приводит к очень серьезной никотиновой зависимости, причем впоследствии доза только увеличивается, — пояснил «Газете.Ru» врач психиатр-нарколог Андрей Болонкин. – В этом случае снюс такой же коварный как никотин – можно годами употреблять и ничего, а потом последствия проявляются. Кроме того, неизвестно кто его производит. Могут встречаться и подделки с еще более вредными веществами в составе».

«Вы еще пожалеете, что ввязались»

Продажа снюса в России началась в начале 2000-х годов. Тем не менее уже в декабре 2015 года эксперты пришли к выводу, что его потребление нужно ограничить – тогда за оптовую и розничную продажу этого табачного изделия установили штраф. Для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, должностных — до 12 тыс. рублей, юридических — до 60 тыс. рублей.

Однако злоумышленники нашли лазейку в законодательстве, которая позволяет им избегать наказания.

«В химическом регламенте закона, запрещающего снюс, прописано, что это изделие из табака. Однако производители уже приспособились – они делают леденцы, чайные пакетики, даже кусочки яблок, пропитанные никотином. Называется все это «чистый никотин» или «никотиновая смесь» — слово «табак» нигде не употребляется», — рассказала «Газете.Ru» член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя.

Наказать распространителей снюса не могут даже правоохранительные органы, так как они продают товары с никотином, который законом не запрещен.

«Снюс запрещен практически во всех странах Европы – исключение составляют только Швеция и Норвегия. В России же он представляет целый подпольный рынок, на котором вращаются в основном криминальные деньги.

И бизнес этот постоянно требует расширения, поэтому в него вовлекают тех, кто может легко поддаться – подростков. При этом, для сравнения: содержание никотина в сигаретах составляет 10-15 мг. Самый крепкий снюс содержит 68 мг – для детского организма это просто убойная доза», — подчеркивает Ганзя.

28 ноября в Госдуму был внесен ряд законопроектов, которые должны устранить пробелы в уже существующем законодательстве. Один из них подразумевает внесение изменений в ФЗ №15, в котором ранее был прописан запрет на снюс.

«К этому закону привязаны статьи административного кодекса – мы предлагаем их усилить. Теперь штрафы для граждан будут достигать от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей и для юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей. Для первой и второй категории предусмотрены административные аресты до 15 суток», — рассказала Ганзя.

Поправки готовятся и в уголовный кодекс, в котором нет статей о распространении и продаже табачных изделий и никотиновых смесей. «Мы эти изменения уже подготовили, но еще не внесли. Это будут новые статьи. Они введут наказание для тех злоумышленников, которых будут повторно задерживать за распространение никотиновых смесей», — отметила Ганзя.

По словам депутата, спустя несколько дней после внесения инициативы в Госдуму ей стали поступать угрозы в соцсетях – обозленные потребители снюса требовали оставить продукт в покое:

«Были фразы вроде: «Что вы лезете в эту проблему?», «Вы еще пожалеете, что ввязались. Не представляете какие силы стоят за этим». Но я просто их удаляю – те, кто способен действительно навредить, об этом никогда не предупреждают».

Инициативу Ганзи коллеги поддержали. Первый зампред комитета Думы по охране здоровья Наталья Санина считает снюс опасностью, от которой нужно беречь население и в первую очередь — детей. «Эти вещи кому-то выгодны, но выгода никогда не должна быть приоритетнее, чем здоровье», — сообщила она «Газете.Ru».

Ее коллега Алексей Куринный уверен, что законопроекту предстоит преодолеть серьезное сопротивление. Тем не менее авторам стоит идти до конца, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья.

«Уже зафиксирован ряд осложнений от снюса именно для подростков, которые так или иначе с ним сталкиваются и начинают употреблять – иногда дело доходит до смертельного исхода. Это связано с невозможностью точной дозировки никотина, который содержится в этих продуктах. А способствует распространению снюса относительная свобода доступа к нему», — заключил он.