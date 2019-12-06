Месть за банкротство: жестокое убийство чиновника на Урале

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга местный житель, выгуливавший собаку, наткнулся на тело 45-летнего арбитражного управляющего Владимира Яшина, который пропал еще неделю назад. Об этом сообщает региональный портал 66.ru.

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По предварительным данным следствия, смерть наступила «в результате криминальных проявлений». «Следствие отрабатывает различные версии случившегося, в том числе связанные с профессиональной деятельностью», — сообщил пресс-секретарь СК по Свердловской области Александр Шульга.

Правоохранители запустили следственные мероприятия — идет поиск свидетелей. При этом, как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, перед смертью Яшина избили.

Арбитражный управляющий пропал 29 ноября. Как сообщил Znak.com юрист, работавший с Яшиным, в день исчезновения у него на руках было около 9 млн рублей. Их он якобы незаконно — в качестве вознаграждения — получил от оптовой компании, которую спасал от банкротства. На эти деньги чиновник планировал купить квартиру.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Яшин вел порядка 20 дел о банкротстве предприятий и физических лиц из Свердловской, Челябинской, Ленинградской и Московской областей.

Один из знакомых убитого связал исчезновение Яшина с завершением расследования уголовного дела против него по статье «О мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере».

Дело должно было рассматриваться Кировским районным судом, однако было закрыто из-за гибели обвиняемого. Уголовное преследование было связано с конфликтом, который произошел между Яшиным и Александром Пономаревым — гендиректором компании, которая продавала продукты собственного производства. Подробности скандала неизвестны.

По факту обнаружения тела Яшина возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

В феврале 2019 года в Москве правоохранители арестовали группу лиц, которая специализировалась на похищениях и убийствах арбитражных управляющих, банкротивших крупные предприятия. Одной из жертв стал известный в кругу финансистов управляющий Павел Шкуратовский.

Как удалось выяснить газете «Московский комсомолец», 55-летний Павел Шкуратовский исчез 21 ноября 2016 года при странных обстоятельствах. В тот день мужчина после работы поехал играть с друзьями в футбол, а затем направился домой в Гагаринском районе Москвы.

Вечером того дня неизвестные подбежали к Шкуратовскому, который стоял у своего гаража, схватили его, посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На земле остались лежать документы мужчины. Его объявили в розыск. Спустя полгода в 60 км от Москвы тело мужчины нашли грибники. Труп лежал на земле, прикрытый ветками.

Изначально родственники чиновника предполагали, что его гибель может быть связана с 2,7 млн рублей, которые он одолжил, однако вернуть обратно не смог.

Правоохранители приняли за основную версию убийства профессиональную деятельность Шкуратовского. Арбитражный управляющий занимался банкротством как небольших частных компаний, так и крупных предприятий.

Только в начале февраля 2019 года были арестованы заказчик и трое соучастников убийства. Выяснилось, что Шкуратовский осенью 2016 года сопровождал процедуру банкротства будущего организатора расправы в Арбитражном суде, сообщал «МК».

В ходе обысков правоохранители обнаружили у заказчика преступления три паспорта и арсенал разных спецсредств, которые были на вооружении преступной группы: прибор для бесшумной стрельбы, оружие, патроны, пневматическая винтовка, устройства слежения и фотоаппарат. На устройстве были фотографии второй жертвы — 63-летнего арбитражного управляющего Арбитражного суда Андрея Силина.

26 марта 2018 года на него напали у дома в 1-м Очаковском переулке — мужчина получил четыре пули в грудь и живот. Истекающего кровью чиновника возле дома нашли его соседи, которые вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти Силина. Основной версией убийства правоохранители также назвали его служебную деятельность.