Особенных не будет: зарплаты учителей уравняют

В Совфеде считают необходимым создать общую для всех регионов систему оплаты труда школьных учителей. Это позволит уравнять их зарплаты и сделать процесс начисления более справедливым. В комитете СФ по науке, образованию и культуре сообщили, что планируют обратиться с соответствующим предложением к правительству, вопрос может быть проработан в рамках нацпроекта «Образование».

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Зампредседателя комитета Виктор Смирнов пояснил, что сегодня систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. В общеобразовательных школах это, как правило, муниципалитет, то есть вопросом нормирования оплаты труда фактически занимаются власти региона.

Отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы в итоге приводит к перекосам в системе оплаты труда учителей: даже в пределах одного субъекта РФ учителя одной квалификации могут получать разные зарплаты за свой труд.

Эта проблема — одна из основных, волнующих педагогическое сообщество.

«Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов», — приводит слова сенатора издание «Известия».

Задача федеральных властей — создать прозрачную понятную для общества систему оплаты труда, чтобы все учителя получали зарплату по единым принципам. По мнению Смирнова, на размер зарплаты должны влиять такие показатели, как количество часов аудиторной нагрузки, уровень образовательной программы, которую преподает учитель, и его профессиональная квалификация.

Кроме того, оплата труда должна расти при повышении квалификации учителя, причем подходы к вознаграждению также должны быть одинаковыми во всех регионах. Сенатор также призвал сохранить систему стимулирующих выплат.

После достижения согласия между профессиональным сообществом, финансово-экономическим блоком правительства и профсоюзами станет ясно, следует ли ввести минимальный оклад учителей, который будет единым сразу для всех регионов или для каждого в отдельности.

«Единая минимальная зарплата учителей должна, безусловно, превышать МРОТ. На сколько? Вопрос для дискуссии. Ради точности следует отметить, что с 2007 года из российского законодательства понятие минимальной заработной платы исчезло», — сказал Виктор Смирнов.

В комитете надеются, что правительство РФ совместно с Совфедом и профсоюзами сможет сформировать принципы единой системы оплаты труда для учителей в течение года.

По официальной статистике Росстата, средняя зарплата учителя общеобразовательной школы за январь — сентябрь этого года составила 40 337 рублей. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке (99 тыс. рублей), затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (97,5 тыс. руб.) и Москва (97,2 тыс руб). Самая низкая зарплата у учителей Северной Осетии (21,9 тыс. рублей).

Однако профессиональное сообщество нередко заявляет о том, что официальная статистика демонстрирует завышенные цифры. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий отмечал, что данные для статистики в Росстат поступают от директоров школ и региональных управлений образования. Например, не учитывается, что учителя получают свои зарплаты, совмещая работу на нескольких должностях, то есть получая повышенную нагрузку.

«Не так давно мы попросили в соцсетях московских учителей прислать нам свои расчетные листки. Там идет примерно так: 27 часов — 50 тыс. руб., 31 час — 63 тыс. руб. Безусловно, в Москве есть учителя, которые зарабатывают и больше 100 тыс. Показатели статистики созданы специально для того, чтобы давать хорошие средние результаты. Я знаю очень мало педагогов, которые не занимаются репетиторством. При том, что зарплата в Москве гораздо выше, чем в регионах», — заявил Луховицкий в эфире НСН.

18 ноября стало известно, что правительство РФ не поддержало проект о дополнительных гарантиях в части оплаты труда педагогических и медицинских работников. Согласно этой инициативе, зарплата учителей, врачей и сотрудников учреждений культуры, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, не может быть ниже двойной величины регионального прожиточного минимума.

Однако, как считают в кабмине, принятие законопроекта приведет к тому, что зарплаты «отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры» понизятся, что будет противоречить майским указам президента 2012 года.