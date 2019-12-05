Сексуальное рабство: Бут рассказал о российских детях в США

52-летний Виктор Бут, осужденный в 2012 году в США на 25 лет лишения свободы за торговлю оружием и поддержку терроризма, рассказал об американской группировке педофилов. Туда, по его словам, могли попасть российские дети, усыновленные семьями из США, передает РИА «Новости».

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Россиянин утверждает, что получил данную информацию от другого заключенного — 35-летнего Фрэнсиса Шеффера Кокса, который был политиком в штате Аляска. Американца осудили за сговор с целью убийства полицейских — Бут в свою очередь убежден, что это липовое обвинение.

«Реальной причиной его ареста он считает то, что во время своей избирательной кампании в законодательный совет штата он «раскопал» и стал использовать в своих выступлениях компромат на нескольких федеральных чиновников высокого уровня, связанный с педофилией и исчезновениями детей в США», — рассказал собеседник агенства.

По его данным, в США ежегодно пропадают без вести более 40 тыс. несовершеннолетних — часть детей находят в сексуальном рабстве. При этом, согласно статистике ФБР, всего по состоянию на 31 декабря 2018 года в стране числятся пропавшими без вести 28 тыс. несовершеннолетних — это 34,8% от всех исчезнувших.

«Группа людей, на которую, по его словам, наткнулся Шеффер в ходе своего расследования, состояла из федеральных чиновников, в том числе даже судей, и это была практически тайная организация, в которой людей «крестили» не кровью и убийством, как в мафии, а педофилией — гарантированным компроматом», — отметил Бут.

Он добавил, что ни один чиновник не мог покинуть или предать сообщество — иначе коллеги раскрыли бы его преступные деяния. Кокс рассказал россиянину о том, что нашел в ходе расследования документы об усыновлении детей российского происхождения.

Как пояснил Бут, это свидетельствует о том, что малолетние россияне, которые были усыновлены американцами и якобы пропали без вести, на самом деле угодили в сексуальное рабство.

«В такие вещи, на первый взгляд, трудно поверить, но для Шеффера и его сторонников это не просто «теория заговора», а результат проведенного ими расследования, которое в конечном итоге привело Шеффера в тюрьму на 24 года», — заключил Виктор Бут.

Шеффер Кокс основал в Аляске организацию «Миротворцы ополчения» и баллотировался в палату представителей штата, он является также лидером движения в защиту второй поправки, гарантирующей свободный оборот оружия в США.

Как пишут на своем сайте поддерживающие Кокса активисты, уголовное преследование Шеффера началось после того, как он прокомментировал расследование дела о коррупции в отношении бывшего сенатора США Теда Стивенса (погиб 9 августа 2010 года в возрасте 86 лет – «Газета.Ru») и экс-главы нефтеперерабатывающей компании VECO Corporation Билла Аллена.

В 2008 году Стивенсу выдвинули обвинение в получении взяток от нефтяной компании в период с 1999 по 2006 год. Суд выяснил, что нефтяная компания Аллена оплачивала реконструкцию дома сенатора — все обошлось в более чем $250 тыс., сообщало издание The Washinton Post.

Глава компании Аллен был еще одним фигурантом этого дела. В ходе расследования также была установлена его причастность к сексуальному насилию в отношении несовершеннолетних. Однако правоохранители предложили бизнесмену сделку: дать показания против сенатора Стивенса в обмен на снятие обвинений в педофилии.

В ходе своей предвыборной компании тогда еще молодой политик Шеффер Кокс заявил, что Аллен занимался надругательствами над детьми наряду с другими высокопоставленными чиновниками. Видео его выступления позже было опубликовано в YouTube.

«Организация, поставляющая наркотики, отдавала детей для секса ряду государственных и федеральных чиновников в обмен на то, что они скрывали незаконную деятельность по обороту наркотиков», — уточнил политик из Аляски.

В итоге Аллена признали виновным в содействии коррупции — по этой статье его могли осудить на 10 лет тюрьмы, но вместо этого он был приговорен к трем годам и оштрафован на $750 тыс.

Изначально Стивенса 27 октября 2008 года осудили по семи пунктам обвинения в коррупции, однако в апреле 2009 года все обвинения сняли из-за нарушений прокуратуры, которая скрыла от суда часть оправдывающих сенатора доказательств, писала газета The New York Times.

Между тем после заявления Кокса американские полицейские пытались арестовать его несколько раз в период с 2010 по 2012 год, однако все обвинения по итогу снимались. Только 8 января 2013 года политика осудили на 26 лет тюрьмы за подготовку сговора с целью убийства сотрудников полиции штата и подстрекательство третьих лиц к расправе над ними.

«Обвинения были полностью основаны на записях разговоров Шеффера с двумя платными осведомителями ФБР, внедренными в его окружение. Причем на этих записях Шеффер не произнес ничего, что могло бы соответствовать обвинениям, наоборот, он выступал за мирные действия и против любой жестокости», — заявляла американская правозащитница Анджела Клемонс РИА «Новости».

Отметим, что 15 октября 2019 года она также стала бороться за права россиянина Виктора Бута и даже встретилась с его супругой Аллой. Кокс и Бут находятся в одном блоке коммуникационного контроля тюрьмы Мэрион.