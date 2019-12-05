Мешала веселиться: как бийчанка погубила новорожденную

В городе Бийске Алтайского края 26-летнюю местную жительницу осудили за убийство 11-месячной дочери. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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Как установил суд, трагедия произошла 28 июля 2019 года. Тогда ночью пьяная женщина вернулась домой после застолья — новорожденная дочь плохо себя чувствовала и громко плакала. В итоге

разъяренная мать ударила девочку по голове, а после, взяв за ноги, швырнула в стену. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, отмечают медики.

Затем мать пошла спать в другую комнату. Проснувшись утром, женщина поняла, что ребенок погиб. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, она завернула тело в полиэтиленовый пакет и бросила в подъезде одного из жилых домов Бийска.

В ходе допросов женщина полностью признала свою вину — она пояснила, что дочь мешала ей вести веселый образ жизни, требовала заботы и внимания, поэтому она желала ее смерти. На мать завели дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». В итоге ее приговорили к 15 годам колонии особого режима.

Еще одна трагедия случилась 14 августа — в одной из квартир дома на улице Дружбы в Кирове нашли тело двухлетнего мальчика с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали мать ребенка. Как сообщало региональное следственное управление, она признала вину и объяснила преступление тем, что сын мешал ей отдыхать. СК завел на женщину уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В ходе расследования следователи изучат причины и условия, способствовавшие трагедии, а также действия территориальных органов системы профилактики.

Между тем ранее завершилось расследование дела против жительницы Мурманска, обвиняемой в убийстве новорожденной дочери. Ее тело вечером 10 июля в баке мусоропровода, расположенного в подъезде одного из жилых домов, нашел дворник. Вскоре правоохранители установили личность матери ребенка — 33-летняя женщина проживала в том же доме, где нашли тело младенца.

Экспертиза установила, что девочка родилась живой — причиной ее смерти стало утопление. Кроме того, в квартире нашли предметы и биологические следы, указывающие на родовую деятельность. По версии следствия, женщина родила девочку дома, а затем утопила ее в ванной. После этого она выкинула тело в мусоропровод.

Задержанная мать ребенка признала свою вину и рассказала, что решила избавиться от младенца из-за неблагополучного финансового состояния. К моменту рождения девочки у женщины уже были два ребенка дошкольного возраста. При этом в ходе беременности отношения с мужем испортились — он ушел из семьи.

На жительницу Мурманска завели уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия ее отправили под домашний арест, чтобы она могла позаботиться о детях.

«Меня удивило, что за содеянное человека не задержали, а оставили в семье. Пользуясь своими полномочиями я направил запрос в СК, где разъяснили, что совершенный мурманчанкой поступок считается преступлением средней тяжести. Следовательно, задержание и арест по этой статье не обязателен», — подчеркивал уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

«Рядом с этими детьми живет их тетя, которая присматривает за ними. Папа изъявил желание забрать детей, но он живет в другом городе», — уточнял Коган.

В конце прошлого года за аналогичное преступление осудили несовершеннолетнюю жительницу Североморска. Как установило следствие, 14 ноября 2018 года девушка убила новорожденного сына, причинив ему черепно-мозговую травму. Его труп, завернутый в пакет, обнаружил прохожий во дворе жилого дома. Мать младенца найти удалось не сразу. Правоохранители опросили порядка 300 женщин, а также взяли у них образцы слюны для анализа ДНК. Кроме того, следователи опросили очевидцев расправы и исследовали записи с камер видеонаблюдения.

После того как следователи установили личность матери ребенка, она призналась в содеянном. Девушка рассказала, что испугалась давления со стороны родственников и решила избавиться от сына. Когда суд выносил приговор, ей было 17 лет — в итоге подростку дали два года условно с испытательным сроком в полтора года.