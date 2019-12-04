«Думала, что останусь там»: очевидцы о пожаре в «Хромой лошади»

«Дамы и господа, мы горим!»

На 5 декабря 2009 года было назначено празднование восьмилетия со дня открытия пермского клуба «Хромая Лошадь» — около 250 человек наряжались и собирали друзей, чтобы посетить мероприятие. В то же время 18-летний Андрей Кострулев шел в заведение на работу.

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Он устроился в клуб аниматором, чтобы подработать в свободное от учебы в университете время. В 21.00 по местному времени (19.00 мск) Кострулев уже стоял у главного входа в сценическом костюме и встречал гостей – в его обязанности входили раздача подарочных дисков, приуроченных к празднику, и бесплатных коктейлей.

«Когда началась шоу-программа, я уже направился в зал к гостям. Атмосфера была праздничная, людей — безумное количество», — рассказал аниматор «Газете.Ru».

Ближе к часу ночи в клуб пришла и 19-летняя Анна Бунакова. «Я приехала в гости к подруге, и вдруг позвонили ее друзья и пригласили в «Хромую лошадь». У нас не было планов, поэтому мы согласились», — сообщила она «Газете.Ru».

Девушка зашла клуб, когда организаторы как раз запустили фейерверк из так называемого холодного огня — по сути, пиротехнический фонтан с искрами низкой температуры. Бунакова присела за один стол с новыми знакомыми и взяла в руки меню, как вдруг со сцены ведущий объявил: «Дамы и господа, мы горим!».

По словам аниматора Андрея Кострулева, возгорание произошло не сразу после того, как прекратили работать пиротехнические установки. «Само свечение я заметил спустя несколько секунд. Было видно некое зарево под декорированным потолком. Вскоре стало понятно, что это действительно пламя. По сути ведущий сработал моментально», — вспоминает Кострулев.

При этом не все восприняли заявление ведущего всерьез. «Я на огонь внимания не обратила. Ведущий сказал эту фразу таким тоном, что можно было даже не понять, всерьез ли он. В итоге все начали бежать к главному выходу. Свет погас, стало темно и гости стали давить друг друга», — отмечает Бунакова.

Девушка споткнулась и упала лицом на пол — испугавшиеся за свою жизнь посетители бежали прямо по ней. Пострадавшая теряла сознание от нехватки кислорода, а сверху на нее капал расплавившийся пенопласт, которым был декорирован потолок коридора.

В это время 18-летний Кострулев и другие сотрудники клуба отправились собирать вещи в служебное помещение. «Было ощущение, что мы 10 минут погуляем на улице, тут все уладят, и вернемся обратно. Девочки из анимационной команды успели схватить свои вещи. Мы спокойно собирались, и вдруг из вентиляционного отверстия повалил дым — густой, черный едкий, через который ничего не видно», — поделился аниматор.

Когда он переступил порог гримерки, во всем здании внезапно погас свет. В итоге парню пришлось выбираться из клуба на ощупь — ранее он уже приходил сюда, чтобы ознакомиться с правилами работы, поэтому отдаленно помнил расположение мебели и входов.

«Когда добрался до кухни, запнулся о столешницу — она упала на меня. Тут я потерял ориентацию в пространстве. От выхода на улицу меня отделяла большая массивная железная дверь. Я не знал, где она находилась — в этот момент кто-то из людей открыл ее, и я пополз на звук», — сказал Кострулев.

Ему оставалось преодолеть лишь последнюю бетонную лестницу, ведущую к двери. «Из последних сил карабкался, и только ближе к выходу меня буквально за воротник вытащила трупа танцоров», — сообщил пострадавший.

19-летняя Бунакова тем временем нашла в себе силы встать. «Я думала, что останусь там — горящие потолки капали мне на спину, плавилась одежда. Но как-то меня угораздило просто встать и идти. Уже было свободно: кто-то выбрался, а кто-то не смог покинуть заведение», — описала она события той ночи.

Как только девушка вышла на улицу, она увидела людей, которые в слезах пытались найти своих спутников. Пермячка также отправилась на поиски друзей. Позже выяснится, что приятельница девушки погибла.

В это время Кострулев помогал выбравшимся людям согреться — он посадил их в свою заведенную машину. «Помню, как девушка провела рукой по волосам, и этот клок волос остался у нее на руке.

Экстренные службы еще не приехали, поэтому образовалась инициативная группа — мы взяли бревно и выбили стекла офиса клуба. Но там была тишина, валил дым», — указал аниматор.

Один из сидевших в автомобиле сотрудников позвонил администратору клубу, чтобы узнать о его самочувствии. «Обгорел чуть-чуть, направляюсь в больницу», — заявил он по телефону. Позже мужчина скончался в больнице.

Кострулев подчеркнул, что первые спасатели прибыли к заведению пешком без должного оборудования — позже подъехали правоохранители и скорая помощь. «Полицейские выносили тела, а я им лил на руки воду, чтобы они умывались от гари и копоти», — пояснил собеседник «Газеты.Ru». Заведение он покинул ближе к шести утра.

Бунакова уехала еще до того, как экстренные службы прибыли к месту трагедии. «Когда я искала подругу, начала гореть моя кожа в тех местах, куда накапало. Я остановила проезжающую мимо машину и попросила довезти до больницы. Очень хотелось пить», — рассказала девушка.

Позже власти приняли решение направить всех пострадавших в больницы Москвы и Санкт-Петербурга. Только тех, кто находился в критическом состоянии, не стали перевозить из клиник Перми. Бунакова пролежала в петербургской клинике два месяца. «Меня сначала ввели в искусственную кому, в которой я пролежала пять дней. Делали пересадку кожи. Проводили еще одну операцию. В этой больнице лежали, кроме меня, трое пострадавших из «Хромой лошади» — один из больных позже скончался», — сообщила пермячка.

Трагедия обернулась для нее приступами нехватки воздуха и боязнью толпы. «Мне иногда трудно дышать, так как у меня есть рубец от ожога на органах. А, когда на Пасху я как-то пришла в церковь, было очень много народу, и я запаниковала», — поделилась Бунакова.

В ту роковую ночь жертвами стали 156 человек — 96 из них погибли на месте, остальные скончались в больницах. В живых остались 82 человека — все они долго лечились от ожогов, отравлений и других заболеваний. Некоторые стали инвалидами.

Кто ответил за «Хромую лошадь»

По факту пожара в «Хромой лошади» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После ЧП в отставку ушел глава администрации Перми Аркадий Кац, 9 декабря полномочия с себя сложило все правительство Пермского края.

Расследование уголовного дела завершилось в июне 2010 года. На скамье подсудимых оказались главный, по версии следствия, обвиняемый и фактический владелец «Хромой лошади» Анатолий Зак, а также исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сам Зак при этом настаивал, что был лишь инвестором клуба. По договоренности с арендатором и, по совместительству, его другом Александром Титляновым, он еженедельно получал 50% от прибыли заведения. По словам мужчины, внутренние проблемы клуба его не волновали.

Сам Титлянов скончался 9 декабря 2009 года из-за серьезных ожогов, полученных при пожаре. Уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Спустя три месяца — 30 апреля 2013 года — приговорил Зака к девяти годам 10 месяцам тюрьмы. Ефремова и Феткулова отправили в колонию на четыре и шесть лет соответственно.

Организаторов пиротехнического шоу — Сергея Дербенева и его сына Игоря — тогда же осудили на четыре и пять лет колонии за нарушение правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ.

Инспекторы Госпожарнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева, обвиненные в халатности по статье 293 УК РФ в связи с проведением ими ненадлежащих проверок в клубе, получили пять лет и четыре года заключения в колонии-поселении, а также лишились права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Бывший главный госинспектор Пермского края по пожарному надзору Владимир Мухутдинов, который выдал «Хромой лошади» заключение о соблюдении требований пожарной безопасности, отделался только штрафом в размере 70 тыс. рублей. Ему также запретили занимать госдолжности в течении трех лет.

Отдельно рассматривалось уголовное дело в отношении соучредителя клуба Константина Мрыхина, который, по данным следствия, принимал участие в организации последней вечеринки «Хромой лошади». Мрыхина объявили в розыск, так как после пожара он скрывался в Испании. Экстрадировать в Россию его удалось только в июне 2011 года. Еще через год Ленинский районный суд Перми приговорил его к 6,5 года колонии общего режима и потребовал возместить моральный и имущественный вред потерпевшим в размере более 200 млн рублей.

Суд также постановил взыскать со всех подсудимых, кроме Мухутдинова, компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей за каждого погибшего.

Тем не менее, как утверждают родственники погибших при пожаре граждан, практически все фигуранты дела, кроме Анатолия Зака, по-прежнему с ними не рассчитались. «Даже если какие-то суммы приходят на книжку, они просто смешные — один рубль, два рубля и 5 копеек, — рассказывали в декабре 2018 года потерпевшие kp.ru. — Если все сосчитать, то максимум в год выходит 200 рублей — со всех виновников. Это возмутительно, конечно, такими темпами они нам до конца жизни и половины не выплатят».

«Козлы отпущения»

Несмотря на масштаб трагедии, отсидели свои сроки до конца далеко не все. Так, уже в декабре 2013 года под амнистию к 20-летию Конституции РФ попала экс-инспектор Госпожнадзора Наталья Прокопьева. Ее коллега Дмитрий Росляков, а также пиротехники Дербеневы были амнистированы в 2015 году в связи в связи с 70-летием Победы в ВОВ. В том же году досрочно освободилась и экс-директор пермского клуба «Хромая лошадь» Светлана Ефремова. Оставшуюся часть наказания ей заменили на ограничение свободы.

Пересчитали срок заключения и Анатолию Заку — тогда в силу вступил закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии и как два дня — в колонии-поселении. В связи с этим он покинул зону в сентябре 2018 года.

Сразу после освобождения Зак уехал из страны. По данным kp.ru, он отправился к семье в Израиль, чтобы поправить здоровье — из-за проблем с сердцем и пищеварительной системой большую часть срока он провел в тюремной больнице.

Другие фигуранты после освобождения попытались наладить прежний бизнес. Так, Светлана Ефремова вернулась к исполнению обязанностей директора кондитерской «Пышка» — она была открыта еще до трагедии в «Хромой Лошади».

«Я буду заниматься тем же, чем и раньше, — писать музыку для фильмов и рекламы», — рассказывал арт-директор клуба Олег Феткулов.

При пожаре в «Хромой лошади» мужчина потерял жену и остался с двумя детьми на руках. «Когда я вижу родителей жены, я понимаю, что пройдет сколько угодно времени и их боль останется неутешимой», — признавался Феткулов.

Сергей Дербенев по-прежнему занимает пост директора все той же компании «Пироцвет», организовавшей смертельное шоу в клубе. Сейчас он надеется на одно — чтобы об их с сыном причастности к трагедии наконец забыли.

«Единственное, что хочется сказать: я очень надеюсь, что когда-нибудь причину пожара в «Хромой лошади» все-таки пересмотрят. «Козлами отпущения» сразу сделали пиротехников: в час случился пожар, в пять — назвали причины. Без всяких экспертиз», — заявил Дербенев.