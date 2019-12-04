«Грех великий»: депутаты поспорили с патриархом о насилии

В Совфеде ответили РПЦ, раскритиковавшей законопроект о домашнем насилии. По словам первого зампреда комитета СФ по социальной политике Инны Святенко, представителям церкви стоило более внимательно ознакомиться с документом, прежде чем начинать его критиковать.

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Как заявила сенатор «Газете.Ru», в проекте прописано, что он касается семейно-бытового насилия в отношении людей старше 18 лет – супругов, лиц, имеющих общего ребенка и сожителей. В связи с этим слова представителей церкви о том, что законопроект якобы способствует разлучению детей и родителей, выглядят необоснованно.

«Очень жаль, что в заявлении комиссии даже не указаны конкретные нормы, которые якобы способствуют произвольному отстранению родителей от воспитания детей.

В законопроекте речь идет исключительно о взрослых людях и их взаимоотношениях. Причем тут дети, я не очень понимаю, но, наверно, просто недостаточно внимательно смотрели», — пояснила Святенко.

Согласилась с коллегой и одна из авторов законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она заявила, что предлагаемый законопроект не направлен на изменение существующих механизмов работы органов опеки и попечительства.

«Законопроект не предоставляет никаких новых полномочий органам опеки и никак не изменяет механизмы защиты прав детей, предусмотренные сегодня семейным законодательством. В предмет его правового регулирования не входят детско-родительские правоотношения. Порядок изъятия ребенка из семьи уже установлен Семейным кодексом РФ. В проекте закона нет ни одного слова про это. Его там и не будет никогда, потому что это вопрос правового регулирования других законов», — сообщила Пушкина «Газете.Ru».

По мнению Святенко, в Патриаршей комиссии также несправедливо назвали законопроект нарушающим права граждан. Она подчеркнула, что помощь жертве будет оказывать исключительно с ее согласия.

«Профилактические меры – это прописано в проекте закона – могут быть оказаны только в добровольном порядке. То есть и жертва должна сказать: «да, мне нужна защита государства». И только тогда ей могут предложить юридическую или психологическую помощь. Каким образом тут оказывается вторжение в частную жизнь семьи также не ясно», — подчеркнула Святенко.

По словам зампреда комитета СФ по социальной политике, с теми позициями законопроекта, которые, на взгляд РПЦ, будут способствовать коррупции, разберется прокуратура.

«Будет заключение прокуратуры, которая даст разъяснение, усматривают ли они здесь такие моменты. Законопроект будет рассматриваться с особенной внимательностью», — подчеркнула Святенко.

В заключении сенатор подчеркнула, что законопроект направлен исключительно на поддержку и сохранение семьи. Оксана Пушкина в свою очередь отметила, что была рада услышать позицию патриарха Кирилла.

«С большим интересом прослушала сегодня проповедь патриарха Кирилла. Согласна с ним в том, что семейное насилие недопустимо, это «великий грех». Жаль лишь, что в распространенном заявлении Патриаршей комиссии нет предложений того, как сделать так, чтобы этот принцип не просто декларировался, а соблюдался», — сообщила Пушкина «Газете.Ru».

Она подчеркнула, что несмотря на то что церковь пользуется авторитетом, регулировать законодательство она не может. Пушкина также призвала РПЦ озвучивать только обоснованное мнение.

«Представители Русской православной церкви пользуется огромным авторитетом, но, вместе с тем, не обладают правом законодательной инициативы. Такое право есть у депутатского корпуса. Тогда кому, как не нам, депутатам, вступиться за «семью». Мнение РПЦ должно быть обосновано, а не голословно, как и мнение любого гражданина или общественного объединения, желающего повлиять на судьбу нашего закона», — заключила депутат.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «опасными» некоторые положения законопроекта о домашнем насилии, ранее опубликованного на сайте Совфеда для обсуждения и внесения поправок. Своей речью предстоятель церкви завершил литургию в Успенском соборе Кремля.

«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — заявил патриарх.

По мнению предстоятеля, «к такого рода вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью».

«Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос на защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», — подчеркнул патриарх.

Критическую позицию по поводу законопроекта о профилактике домашнего насилия 3 декабря озвучили и в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. На сайте организации было опубликовано заявление, в котором представители церкви обозначили, что законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, поэтому не может быть принят.

Так, согласно заявлению комиссии, нормы, указанные в проекте ФЗ, противоречат принципам разумности, «ведут к произволу», а также на практике могут привести к грубому и массовому нарушению прав россиян. Кроме того, в нем также углядели положения «явно коррупциогенного характера».

«В силу неопределенности норм законопроекта практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием», любой совершеннолетний человек может быть произвольно объявлен «нарушителем» и подвергнуться «мерам профилактики» имеющим откровенно репрессивный характер», — подчеркнули в РПЦ.

Помимо этого, по мнению представителей комиссии, в сочетании с уже существующими нормами российского законодательства, законопроект «создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей». В то же время его авторы якобы пытаются создать у общественности мнение, что семья – «это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей», утверждают в Патриаршей комиссии.

«Учитывая все сказанное, очевидно, что законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» неприемлем как с правовой, так и с концептуальной точки зрения. Патриаршая комиссия просит законодателей отказаться от его рассмотрения и принятия», — заключили в РПЦ.