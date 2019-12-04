Целился в голову: сотрудник ГИБДД застрелил мужчину

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.

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По данным следствия, 3 декабря 2019 года сотрудники полиции остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Инспектор уже начал составлять протокол об административном правонарушении, однако ему помешал мужчина, который подошел и потребовал отпустить нарушителя. По внешним признакам он находился в нетрезвом состоянии. При этом на поясе у него висел нож, который очень смутил сотрудников полиции – они предложили подошедшему предъявить удостоверение личности.

«На их законные требования мужчина не отреагировал, достал из кармана куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом системы «Макарова», и, высказывая намерения произвести выстрел, направил его в область головы инспектора ДПС», — сообщили в СК.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, мужчина успел произвести несколько выстрелов, но не попал в полицейского. Другой сотрудник ГИБДД потребовал бросить оружие, после чего произвел два предупредительных выстрела в воздух.

«В связи с тем, что мужчина проигнорировал законные требования, полицейский произвел несколько выстрелов на поражение. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — отметили в пресс-службе ведомства.

В МВД также сообщили, что погибшим оказался 24-летний местный житель. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

По факту происшествия сотрудники СК по городу Красный Сулин возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Они также намерены проверить правомерность применения табельного оружия сотрудником полиции.

Портал Bumer Media сообщает, что перестрелка произошла вблизи городского автовокзала — после происшествия он был оцеплен. «Утренние рейсы автобусов в Ростов, Шахты и другие территории отправлялись с противоположной от вокзала стороны дороги. Там же производилась посадка пассажиров. Городские автобусные маршруты отправлялись с территории за зоной оцепления», — пишет издание.

В конце ноября текущего года 38-летний сотрудник Следственного комитета Ростова-на-Дону взял в заложники беременную жену и угрожал ее застрелить. Об этом сообщали в управлении СК по региону.

По данным ведомства, в день инцидента в дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир на улице Красноармейской. Его участником стал действующий сотрудник следственного управления. Как уточнял Telegram-канал Baza, им оказался 38-летний подполковник Сергея Ткачев.

Telegram-канал Mash сообщал, что утром у беременной супруги Ткачева — 39-летней Аллы – заболел живот, поэтому она попросила вызвать врачей. Супруг выполнил ее просьбу, однако вскоре после этого, пишет «КП-Ростов», начал проявлять агрессию: выгнал из квартиры несовершеннолетнего ребенка, а также стал угрожать жене травматическим пистолетом.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались провести с мужчиной переговоры, однако он не пошел с ними на контакт. Тем не менее долго держать оборону ему не удалось.

Как сообщает региональный портал 161.ru, у следователя СК заболело сердце, и он решил отпустить супругу. Ткачева сразу задержали, его жену срочно госпитализировали.

«Оцепили весь квартал, никого не пускали. Я смогла только пройти во двор, в наш внутренний офис. Была куча полиции, и вроде выбивали дверь — где-то, ну может, 10.40. Я слышала от полицейских о том, что они вроде как там оружие нашли — пистолет. Ну его практически не было видно, он был накрыт капюшоном — худой, невысокий», — рассказывала Telegram-каналу Life Shot очевидица произошедшего.

Как утверждает Baza, изначально поводом для агрессивного поведения следователя мог стать не конфликт с супругой, а обыск, с которым к нему пришли сотрудники правоохранительных органов утром того же дня. Предположительно, он проходил в рамках дела в отношении главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева, которого на прошлой неделе задержали за разглашение гостайны. По данным канала, Ткачев якобы не открыл полиции дверь, забаррикадировался и взял в заложники свою жену. Позже его мать Нелли Ткачева опровергла эту информацию.

По поручению руководителя ростовского СК в отношении задержанного следователя проводится проверка — на ее время мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Он отправлен на медосвидетельствование.