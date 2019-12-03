Грозит пожизненное: Украина объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира роты ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха (позывной «Борисыч») в качестве подозреваемого по делу о крушении лайнера Boeing в июле 2014 года в Донбассе.

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МВД Украины в карточке розыска охарактеризовало Цемаха как «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования». Он проходит подозреваемым по статьям «Террористический акт, который привел к гибели людей» (от 10 до 15 лет лишения свободны или пожизненное) и «Создание террористической группы или организации» (от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее).

Месяц назад адвокат Цемаха Анатолий Кучерена заявил, что его подопечный готов дать показания действующей независимо под руководством Государственной прокуратуры Нидерландов Международной следственной группе JIT.

По словам юридического поверенного, беседовать с голландскими правоохранителями бывший военный, являющийся подозреваемым, готов только в Донбассе. Другим условием является полное соблюдение прав Цемаха, который изъявил желание доказать свою невиновность к падению самолета и гибели 298 человек.

Цемах воевал в окрестностях поселка Снежное (пгт Первомайский), откуда, по версии украинского и голландского следствия, и был сбит Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. В 2015 году Цемаха освободили от должности и направили на учет в военкомат Донецка. В марте 2017 года он был назначен замкомандира батальона воинской части 08819, однако впоследствии досрочно уволен в запас по возрасту.

В июне нынешнего года сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали Цемаха в поселке Снежное и вывезли с занятой ополченцами территории.

Цемах находился под следствием в Киеве, 7 сентября украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский консультировался с европейскими лидерами перед передачей Цемаха. Об этом сообщал помощник украинского лидера Андрей Ермак. По его словам, перед осуществлением обмена задержанными Украина якобы выполнила все необходимые процедуры, на которых настаивали Нидерланды.

Нидерланды просили украинскую стороны не включать Цемаха в списки по обмену. Однако киевские власти смогли лишь ненадолго перенести обменный процесс, что «позволило прокуратуре еще раз допросить Цемаха». Но несмотря на это, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок назвал участие Цемаха в обмене «крайне прискорбным».

Позднее Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что Цемах не был арестован после того, как был отправлен в Россию. В Нидерландах заявили, что неоднократно передавали Москве запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы тот не смог избежать расследования.

В заявлении говорится, что 19 ноября Генпрокуратура Нидерландов получило уведомление от российских властей, о том, что они не знают, где находится Цемах.

Также в ведомстве заявили, что Москва «умышленно позволила Цемаху покинуть Россию и отказалась исполнять запрос Нидерландов, хотя была обязана это сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выдаче Цемаха Нидерландам не имеет отношения к Кремлю.

«Нет, вы знаете, это вопрос, который не имеет отношения к Кремлю, поэтому я здесь ничего не могу сказать», — сказал представитель главы российского государства.

В конце ноября нынешнего года судьи окружного суда Гааги получили часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines. Об этом сообщало издание Deutsche Welle со ссылкой на представительницу суда Иоланде Вайннобель.

Как стало известно, судебная коллегия начнет рассматривать данное дело 9 марта 2020 года. По решению властей Нидерландов суд будет производиться в рамках национального законодательства, так как большинство погибших пассажиров лайнера имело голландское гражданство.

Как уточняется в сообщении, сам судебный процесс проведут в Юридическом комплексе неподалеку от аэропорта Схипхол, а не в здании окружного суда Гааги, как было запланировано ранее. Причиной такого решения стал публичный интерес.