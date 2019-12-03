«Ты меня подставила»: что успел натворить петрозаводский маньяк

Верховный суд Карелии признал виновным 29-летнего жителя Петрозаводска Антона Ипатова в убийствах девушек и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Как установил суд, первый инцидент произошел в начале июня 2018 года. Тогда подсудимый, находясь в квартире знакомого в городе Петрозаводске, нанес ему множественные удары ногами и руками по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

Уже через три месяца, 16 сентября 2018 года, пьяный Ипатов напал на 15-летнюю знакомую. Сперва он угрожал ей убийством, а затем начал душить. Девушка потеряла сознание — тогда злоумышленник несколько раз ударил ее ножом. Тем не менее школьнице удалось выжить.

В ходе судебных заседаний родственники пострадавшей рассказали, что Ипатов ухаживал за школьницей — дарил ей букеты и игрушки. Мать подростка отметила, что в день нападения злоумышленник звонил ей и спрашивал разрешения женится на ее дочери. Женщина указала ему на большую разницу в возрасте — в ответ мужчина стал ругаться, писал портал «Петрозаводск говорит».

«Он ее начал душить, а потом порезал. Она уже была без сознания, когда он ее резал. Сутки он продержал ее в комнате в общежитии. А когда заснул, моя дочь позвонила своей сестре, та приехала и вызвала полицию. Он проснулся, сказал: «Вот ты меня и подставила!», — рассказывала мать пострадавшей девочки.

Следующее преступление мужчина совершил спустя три дня — 19 сентября 2018 года. Он зарезал студентку 4 курса медицинского колледжа Людмилу Трынову. На следующий день под Советским мостом было найдено тело еще одной жертвы Ипатова. Ее нашли прохожие днем под мостом в луже крови. Рядом лежал велосипед.

Региональный портал «Губерния Daily» отмечал, что второй жертвой стала 27-летняя менеджер по недвижимости Александра — она каталась в парке на велосипеде, когда на нее с ножом напал мужчина. Он нанес ей колото-резаные ранения — у девушки было перерезано горло.

Около стадиона «Юность», где обнаружили тело Александры, правоохранители нашли охотничий нож, которым мужчина, предположительно, и совершил убийства девушек. «У нее прекрасная семья — мама, папа и старшая сестра. Сама она умная, образованная, с высшим образованием и хорошей работой. Свою семью не успела создать, но жила уже отдельно от родителей с кошкой. В тот день у нее был выходной, она шла домой», — сообщал порталу «Карелия.Ньюс» бывший парень погибшей.

Вечером 20 сентября 2018 года СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый в убийствах задержан. Правоохранители отследили маршрут передвижений Ипатова по камерам видеонаблюдения.

В ходе следствия выяснилось, что житель Петрозаводска ранее был судим. Первые сроки он получил, еще не достигнув 18 лет. Тогда молодого человека отправили в колонию для несовершеннолетних.

«В 8 классе пырнул одноклассницу ножом, но тогда дело быстро замяли, типа чуть куртку порезал, а никаких ран не нанес! Так и доучился до 9 класса, потом сидел в тюрьме за что-то», — рассказывала знакомая Ипатова.

Всего, по данным местных СМИ, у мужчины было пять судимостей — две из них он успел погасить. В частности в сентябре 2011 года суд приговорил Ипатова к 7 годам и 4 месяцам колонии общего режима за серию преступлений — в том числе кражи и попытки угона.

В итоге за убийства и покушения в 2018 году суд дал злоумышленнику пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Между тем в июле 2019 года региональный СК предъявил обвинения в халатности двум сотрудникам МВД, которые не смогли предупредить преступления Ипатова. На них пожаловались родственники пострадавшей 15-летней школьницы — по их словам, полицейским еще после первого нападения была известна личность Ипатова и номер его телефона, однако стражи порядка этим не воспользовались.