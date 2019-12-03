Забил палкой за кошку: как приморец отомстил другу

В Приморье 22-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве 53-летнего приятеля, который якобы расправился с его кошкой. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 3 декабря 2019 года в селе Абрамовка — в доме на улице Пионерской. Там местные жители, придя в гости к соседу, обнаружили тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. У него зафиксировали ушибленные раны головы.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый убитого. В ходе допросов он признался, что разозлился на товарища, так как тот убил его кошку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес другу множество ударов деревянной палкой по голове — от полученных повреждений тот скончался.

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина предполагаемого злоумышленника будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще один вопиющий случай произошел в дачном поселке Владимирской области. По информации СК, 37-летний москвич расстрелял соседку из пневматического пистолета, а затем добил лопатой из-за мести за убитых питомцев.

Как сообщали РИА «Новости», информация о найденном в лесополосе теле пожилой женщины с многочисленными ранами поступило в полицию Александровского района 11 июня 2019 года. После прибытия на место происшествия правоохранители установили личность 65-летней убитой. Были опрошены возможные очевидцы трагедии — в том числе и сосед, обнаруживший убитую. Им оказался председатель местного СНТ.

В ходе допросов он признался в убийстве. Мужчина рассказал следствию, что в прошлом году кто-то жестоко расправился с его кошкой, затем пропал еще один питомец, а недавно исчез третий котенок. Председатель заявил, что не сомневался в причастности к этому своих соседей.

Мужчина рассказал, что утром 11 июня взял пневматический пистолет и решил убить «первого, кто выйдет из соседского дома». Когда из калитки вышла 65-летняя соседка, он напал на нее, избил, а затем выстрелил несколько раз из пистолета. После этого он забежал в дом соседей, схватил лопату и забил женщину до смерти.

Как удалось выяснить местным СМИ, соседи по СНТ характеризовали своего председателя как нормального и адекватного человека. Они рассказали, что из Москвы он переехал в поселок около двух лет назад после развода с женой.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина арестован, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым — ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Похожая трагедия случилась в ноябре 2018 года в Амурской области. Тогда житель Архаринского района выстрелил в своего знакомого из ружья, так как тот был якобы виновен в смерти его кота. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В ходе следствия злоумышленник отрицал свою вину. По его словам, он лишь хотел напугать приятеля оружием, однако случайно выстрелил в него. Тем не менее суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет колонии строгого режима,

В июле 2018 года обвинительный приговор вынесли и 25-летнего жителю Якутии, который застрелил родственника в ходе ссоры из-за собак. Как установило следствие, в начале октября 2017 года молодой человек вместе с 30-летним родственником поехали на базу в Олекминский район, чтобы подготовиться к охоте. С собой мужчины взяли 6 собак — по приезде они занялись работой по хозяйству, охотой и рыбалкой.

В один из дней 30-летний мужчина застрелил из оружия трех собак — в том числе ту, которая принадлежала его родственнику. В итоге тот разозлился и восемь раз выстрелил в обидчика из карабина «Вепрь». После трагедии преступник написал явку с повинной. Ему дали 8 лет колонии строгого режима.