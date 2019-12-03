Напал на спящих: житель Татарстана зарезал свою семью

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.

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Трагедия произошла в ночь на 3 декабря. В тот день мужчина выпивал в квартире дома, расположенного по улице Юбилейной города Менделеевска. В том же помещении находилась его бывшая жена, двое ее детей от первого брака, а также малолетний ребенок. В приступе агрессии Харисов нанес троим родственникам смертельные ножевые ранения — по предварительным данным, все члены семьи спали в момент нападения, пишет сайт kp.ru.

На шум из своей комнаты выбежал 12-летний пасынок предполагаемого злоумышленника – мужчина изрезал мальчика и велел ему закрыться в своей комнате. Он заявил, что расправится с ним позже, пишут СМИ. Однако школьнику удалось выбраться из квартиры через окно.

Чтобы вызвать полицию, сын погибшей босиком побежал по морозу в ближайшую пекарню. Видео с камер наблюдения магазина оказалось в распоряжении Telegram-канала Life Shot. На кадрах видно, как истекающий кровью ребенок обращается к продавцам за помощью — женщины тут же звонят в полицию и вызывают скорую помощь.

По приезде врачи зафиксировали смерть 38-летней женщины и 19-летнего юноши – двухлетний ребенок скончался в скорой помощи. 12-летнего мальчика госпитализировали – медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, пишет телеканал РЕН ТВ.

Между тем подозреваемый скрылся с места преступления, однако в тот же день был задержан силовиками. В ходе допроса мужчина заявил, что пошел на преступление из ревности. В итоге против него возбудили дело по статье «Об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего».

Позже выяснилось, что Харисов уже был ранее судим три раза – дважды за воровство и один раз за нанесение телесных повреждений, уточняет РЕН ТВ. Более того, незадолго до трагедии он нанес себе ножевое ранение в живот – произошло это из-за обострения психического расстройства.

К бывшей жене и детям он приезжал редко – в основном, чтобы повидаться со своим родным ребенком. О 38-летней погибшей известно, что при жизни она работала в соцзащите, спиртным не злоупотребляла и в одиночку занималась воспитанием всех троих детей.

Не менее ужасающая история произошла в Краснодаре. Там 25 ноября 29-летнего бывшего военного Виктора Бондаренко признали виновным в расправе над супругой и ее шестилетним сыном, а также в покушении на убийство собственной пожилой матери, сообщает региональный СК.

Согласно материалам дела, 11 января 2019 года Бондаренко с женой и сослуживцами пришли в гости к другу. Там они, по словам осужденного, «пили до талого, а после посветили наркоту», передавал «Коммерсант» его слова, озвученные в суде. В ходе застолья злоумышленник стал ревновать женщину к одному из приятелей – в связи с этим по пути домой он зашел в строительный магазин и приобрел молоток, чтобы «припугнуть ее», отметил мужчина.

Вечером между супругами вспыхнул скандал, который, по показаниям осужденного, длился четыре часа. В ходе конфликта Бондаренко успел позвонить другу, брату жены и своей матери, подозревая их в сокрытии измен супруги.

В гневе краснодарец нанес не менее шести ударов молотком по голове жены – малолетний сын от первого брака попытался помочь пострадавшей, однако злоумышленник ударил и его.

После этого он стал подобным образом истязать собаку. «В какой-то момент произошел щелчок и все: накидал молотком», — рассказал он на заседании.

К этому времени, испугавшись звонка сына, в квартиру приехала пожилая мать Бондаренко. Открыв дверь, она увидела окровавленные тела и тут же побежала назад – бывший военный успел ударить пенсионерку по затылку. Несмотря на это женщина смогла вызвать скорую помощь.

До приезда правоохранителей злоумышленник попытался покончить жизнь самоубийством и даже оставил предсмертную записку. «Она врала и обманывала людей — призналась и получила по заслугам», — писал он, передавал «Коммерсант».

Однако врачи вовремя подоспели на место преступления и спасли краснодарца. В ходе допроса злоумышленник признался в содеянном – кроме того, он обвинил свою погибшую жену в том, что в день трагедии она подсыпала ему синтетический наркотик.

В свою очередь криминалисты обнаружили в квартире использованные шприцы и ампулы от лекарственных препаратов: фезама, кортексина, цитрамона и кровавую надпись на стене «соль». В итоге Южный окружной военный суд приговорил Бондоренко к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 2 млн рублей родственникам убитых.