Золото и мрамор: где проведет домашний арест чиновница из Ростова

В сети появились фотографии трехэтажного особняка министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, расположенного в элитном поселке Рассвет. Там она проведет домашний арест — в пятницу, 29 ноября, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал для нее меру пресечения. «Татьяна Быковская будет находиться под домашним арестом до 27 января», — сказал судья.

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Отбывать домашний арест чиновница будет не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Ее заместитель Станислав Беседовский, арестованный в тот же день, будет дожидаться суда в СИЗО.

Снимки внутреннего убранства коттеджа 56-летней чиновницы опубликовал проект Baza. По данным издания, особняк оформлен на ее гражданского мужа — бывшего военного комиссара Москвы.

Внутри коттедж напоминает дворец: стены украшены лепниной, полы из мрамора, комнаты обставлены позолоченной мебелью, на потолках висят хрустальные люстры.

В одной из гостиных стоит камин, стены в вестибюле расписаны в стиле Возрождения. В доме также есть бильярдная комната и бар, в котором хранится несколько десятков бутылок алкоголя.

Кроме того, проект опубликовал видео из квартира матери Татьяны Быковской в центре Ростова — тоже дорого обставленной. Стены в одной из комнат обшиты деревянными панелями, там же стоит кожаный диван. В спальне с высокими потолками установлена кровать с балдахином, на стенах висят картины в позолоченных рамах и золоченые подсвечники.

Напомним, главу регионального минздрава и ее заместителя задержали утром 28 ноября. В кабинете и доме Быковской, а также других фигурантов дела провели обыски сотрудники ФСБ. Пока правоохранители официально не пояснили, какие именно обвинения предъявлены Быковской.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в сфере антимонопольного законодательства при проведении закупок. Как пояснил собеседник, на торгах, проходивших в 2017-2018 годах, региональный минздрав нарушил законодательство при закупке права оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.

По данным СМИ, Быковская подписала документы о сотрудничестве четырех больниц — ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС № 4» и МБУЗ ГБСМП города Новочеркасска — с организацией «Центр 100 Ростов-на-Дону», которая оказывает услуги по обращению с медицинскими отходами. Тем самым глава ведомства нарушила закон о защите конкуренции.

В самом ростовском минздраве «Газете.Ru» отказались дать информацию по поводу задержания чиновницы, заявив, что ведомство работает штатном режиме. В МВД РФ в ответ на вопрос, участвовали ли органы в данной операции, посоветовали обратиться в ФСБ.

«Всю информацию должны предоставить в ФСБ, потому что занимаются этим они», — заявили в пресс-службе ведомства.

Как пишут местные СМИ, компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» связана с созданием в Ростовской области централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов.

Проект был представлен на инвестиционном форуме «Сочи-2017». Соглашение подписали лично губернатор региона Василий Голубев и учредитель компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Александр Данченко.

При этом еще в сентябре этого года представители Роспотребнадзора подчеркнули, что проект полностью соответствует законодательству. Так, замруководителя ведомства Ирина Брагина поблагодарила представителей региона за демонстрацию созданной системы и отметила, что «все организовано в соответствии с передовыми технологиями и требованиями нормативных документов».

Быковская возглавляет минздрав Ростовской области уже более 15 лет — с 2004 года. Несколько лет назад она проходила свидетелем по делу своего заместителя Василия Кравченко и начальника отдела централизованных закупок Марины Липовской. Тогда их обвинили в закупке недоукомплектованных томографов по завышенным ценам. По версии следствия, ущерб, нанесенный чиновниками госбюджету, составил 98 млн руб. В 2013 году суд приговорил Кравченко у двум годам колонии общего режима, а Липовскую — к двум годам и одному месяцу лишения свободы. На карьере самой Быковской уголовное дело никак не отразилось.