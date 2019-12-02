Трое пострадавших: в Оренбурге обрушился мост

В районе поселка Кушкуль в Оренбурге обрушился мост — об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области. В региональном Минздраве рассказали агентству, что в результате инцидента пострадали три человека. «Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная», — отметили там.

Реклама

При этом по данным пресс-службы МЧС России, в результате инцидента травмы получили два человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Погибших нет.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что пострадали четыре человека.

В пресс-службе городской мэрии уточнили, что мост находился на реконструкции, на балансе региона. «Пока есть подтверждение, что обрушилась часть моста. Туда выехали все оперативные службы. Да [проводилась реконструкция], этот мост относится к области — главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста», — пояснили в мэрии.

В МЧС отметили, что к обрушению пролета автомобильного моста длиной в 150-200 метров привели действия, выполнявшиеся при реконструкции. Однако точную причину инцидента еще предстоит уточнить — проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, на место для выполнения работ прибыли экипажи ДПС. «Выясняют, на каком участке будет перекрыто движение», — отметил собеседник. РИА «Новости» уточнили в пресс-службе МЧС России, что к работам на месте ЧП привлечены 39 человек и 15 единиц техники.

Этот мост соединяет Загородное шоссе и улицу Терешковой. С 15 ноября было введено поэтапное ограничение движения транспорта на улице Терешковой в районе проведения работ по реконструкции.

Похожее ЧП произошло в середине сентября на юге Псковской области возле деревни Толкачево. Там обрушился мост через реку Неведрянку, в результате чего пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пострадавшего доставили в Великолукскую больницу, а на месте обрушения организовали круглосуточное дежурство представителей дорожных служб.

Как отметили в управлении МЧС по Псковской области, происшествие имело место около 17:00. Пострадавшим оказался водитель «Нивы», сообщало РИА «Новости».

Другое обрушение моста произошло в середине июня около подмосковного Волоколамска, сообщало ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В результате ЧП в воду упал КамАЗ», — уточнили в ведомстве. Как указали в МЧС, водитель грузовика не пострадал.

Похожие происшествия имели место и в прошлом году. В середине ноября 2018 года в результате обрушения автомобильного моста в Воронежской области пострадали шесть человек, заявили в МЧС России по региону. Отмечается, что речь идет об автомобильном мосте через реку Савалу. Сообщается, что обрушение произошло, когда по мосту проезжали две грузовых машины.

В начале того же месяца жертвами обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе стали два человека, еще семеро получили травмы, сообщало ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы», — уточнил собеседник агентства. ЧП произошло около 14:40 мск в 30 км от райцентра. После случившегося на место выехали все оперативные службы.

В конце октября прошлого года в Приморье из-за обрушения автомобильного моста погибли два человека. Тогда в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю «Газете.Ru» сообщили, что ЧП произошло в момент движения по мосту большегруза Volvo и легкового автомобиля Mazda Demio — они двигались в сторону села Осиновка. При падении прицеп Volvo откатился назад и защемил легковой автомобиль, который ехал сзади.

К ликвидации последствий аварии было привлечено 12 человек и четыре единицы техники.