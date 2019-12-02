Пыталась сбежать: пенсионерку осудили за торговлю героином

В Челябинске областной суд приговорил 70-летнюю пенсионерку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в сбыте более 1,1 кг героина. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Правоохранители задержали подозреваемую с поличным летом прошлого года во время контрольной закупки. По данным прокуратуры, пенсионерка договорилась с тремя соучастниками и в городе Коркино продала наркотическое средство, содержащее героин, массой более 1,1 кг покупателю — им стал оперативный сотрудник УФСБ России по Челябинской области.

Женщина признала свою вину, поэтому ее дело на суде было рассмотрено в присутствии коллегии присяжных заседателей, которые вынесли единогласный обвинительный вердикт.

Как отметили в прокуратуре, пенсионерку признали виновной в «незаконном сбыте наркотического средства в особо крупном размере». При назначении наказания суд учел возраст осужденной, состояние ее здоровья и тот факт, что под ее опекой находится несовершеннолетний внук. Кроме того, женщина оказала следствию содействие и помогла изобличить своих соучастников.

Как напомнили в прокуратуре, приговор Челябинского облсуда от 19 июня этого года в отношении трех соучастников пенсионерки уже вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении самой женщины было выделено в отдельное производство, поскольку она скрылась от суда после вынесения вердикта, но в октябре была задержана в городе Нижний Новгород. По данным облсуда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Это не первый случай в России, когда человек пенсионного возраста стал фигурантом дела о торговле наркотиками. 26 ноября в Кемерово за аналогичное преступление осудили 79-летнюю местную жительницу. По версии следствия, после смерти сына, ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств, обвиняемая нашла в доме героин и решила продавать его знакомым, страдающим наркотической зависимостью.

Кемеровчанку задержали весной этого года во время проверочной закупки, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ходе обысков полицейские обнаружили в ее доме 17 подготовленных к продаже свертков с героином.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Женщину признали вменяемой, эксперты отметили в заключении, что она осознавала преступный характер совершаемых действий.

На суде пожилая жительница Кемерово признала свою вину. Суд вынес вердикт с учетом раскаяния, пожилого возраста и состояния здоровья.

«Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что пенсионерке назначено наказание ниже низшего предела предусмотренного УК РФ за аналогичные преступления. За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере ей грозило до 15 лет лишения свободы.

Летом прошлого года к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима была приговорена пенсионерка из Хабаровска.

Суд признал ее виновной в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и сбыте наркотических средств в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Как установило следствие, в конце 2017 года пожилая женщина купила у знакомого наркотическое средство, а затем продала его за 1 тыс. руб. закупщику при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

По данным экспертизы, в свертке находилось наркотическое средство — гашишное масло, количество которого в высушенном виде составило не менее 0,61 г.

В ходе следствия правоохранители провели обыски в квартире подозреваемой и обнаружили гашишное масло, количество которого в высушенном виде составило не менее 29,18 г. Как выяснилось, женщина также приобрела вещество у наркоторговца. Пенсионерка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.