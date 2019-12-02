Транзитом в СИЗО: Соколова переведут из Бутырки

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей подруги, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, должны перевести из московского СИЗО «Бутырка» в другое учреждение — об этом сообщил «Газете.Ru» адвокат обвиняемого Александр Почуев. «Так называемый кошкин дом «Бутырки», или психиатрическая больница при ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по городу Москве, может быть только транзитным пунктом. Они не могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — отметил юрист.

Где именно будет Соколов будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу, адвокат не сказал — это, по его словам, составляет тайну следствия.

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Сейчас экс-доцент СПбГУ находится в психиатрической больнице московского следственного изолятора «Бутырка» — об этом ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву. Члены ОНК уже посетили доставленного в субботу из Петербурга историка и оценили условия проживания арестанта.

Обвиняемый содержится в двухместной камере с круглосуточным видеонаблюдением — Соколов стоит на учете как склонный к членовредительству и суициду — вместе с соседом его возраста, обвиняемым по статье «Насильственные действия сексуального характера». Проблем личностного характера у сокамерников нет, пишет газета «МК».

В разговоре с членами комиссии Соколов попросил обеспечить его художественной литературой — он требовал, чтобы ему принесли произведения произведения Жюля Верна и Александра Дюма. »«Три мушкетера» — моя любимая книга, она меня исцеляет», — заявил Соколов. При этом «Газете.Ru» его адвокат Александр Почуев сообщил, что в изоляторе историк имеет доступ к штатной литературе, предусмотренной в изоляторе и что ему были переданы труды Льва Гумилева, посвященные теории этногенеза. Еще одной просьбой Соколова стало утеплить окно.

После разговора с Соколовым правозащитники осмотрели камеру, где он содержится. Специалисты отметили ужасное состояние унитаза, называемого «чашей Генуи» (напольный унитаз — «Газета.Ru»). Сотрудники больницы пообещали выдать доценту моющие средства, чтобы тот смог его почистить.

На условия содержания подозреваемый практически не жаловался, только отметил, что хочет поскорее вернуться в Санкт-Петербург в «Кресты». «Да нет, все нормально. В «Крестах» тоже была двухместная камера, но она намного больше. Там вообще гостиничный номер по сравнению с этой. Я бы хотел поскорее вернуться в Питер. Адвокату там проще приходить и можно с родными встречаться. Родители у меня очень старенькие, но живы. Может, это последняя возможность их видеть... Пока свидания с родителями не разрешили», — уточнил Соколов «МК».

Историк рассказал изданию и о своих планах на ближайшее будущее — он намерен написать книгу о произошедших недавно событиях.

«Я хочу целую книгу написать о том, что произошло. Мне бы ручку хорошую и бумаги формата А4. Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами. Все это безумие из-за судебной тяжбы с Понасенковым. Я суд в итоге выиграл. Но я и Настя были на взводе…», — сказал историк.

Задержанный уверен, что вместо работы на производстве мог бы писать книги и окупать ими свое содержание в колонии.

Напомним, по решению суда Олег Соколов был отправлен в СИЗО №1 «Кресты» в Санкт-Петербурге до 8 января. Его адвокат рассказывал «Газете.Ru» об условиях содержания подзащитного. По словам Почуева, клиент содержится в четырехместной камере. Его сосед проходит обвиняемым по ненасильственной статье, что является «вполне приличным соседством» для Соколова, конфликтов у них не возникало.

При этом, по мнению Почуева, содержание в одиночной камере сейчас категорически не подходит для Соколова, так как его душевное и психическое состояние вызывает опасения. «Он до сих пор находится в шоковом состоянии, все мысли и переживания заслоняет чувство вины, которое он испытывает. Мой клиент раскаивается, но не знает, как исправить сложившуюся ситуацию», — заявлял юрист.

Попытку суицида Соколов уже предпринимал. Как сообщали источники СМИ в правоохранительных органах, 15 ноября, находясь с силовиками в своей квартире, он показывал, как именно убил жертву и спрятал тело. Однако в ходе следственного эксперимента, когда с него сняли наручники, он попытался свести счеты с жизнью. Правоохранителям удалось остановить его.