Пьяный дед: как спасли ребенка из сугроба

В Бурятии 43-летний местный житель оставил на улице трехлетнего ребенка — он пьяным возвращался от знакомых и забыл девочку на окраине садоводческого товарищества в Заиграевском районе. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС России.

Реклама

По данным ведомства, девочку нашли 1 декабря 2019 года — случайный прохожий увидел ее лежащей на обочине дороги Заиграево — Улан-Удэ. Ребенок почти не двигался и тихо звал маму. Как выяснил сайт kp.ru, девочка была в одежде, однако обуви на ней не было. Температура воздуха составляла — 20℃.

Мужчина взял девочку на руки и отвез в ближайший фельдшерский пункт. Оказалось, что на морозе она провела почти всю ночь — врачи диагностировали у нее сильное переохлаждение и обморожение стоп второй степени.

Девочка осталась на улице из-за двоюродного деда.

«Ночью, ее на снегу бросил 43-летний родственник. Он пьяным возвращался от знакомых, и забыл девочку на окраине садоводства в Заиграевском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Что касается семьи ребенка, то на учете в ПДН она не состоит», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

В тот же день трехлетнюю девочку доставили санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу. Ночь она провела в реанимации. По словам представителя регионального минздрава Туяны Лыгденовой, врачи сняли боль у ребенка и провели терапию по улучшению микроциркуляции сосудов. «Вопрос об ампутации не стоит. Ребенка переводят в отделение хирургии», — сообщила она РИА «Новости».

18 ноября 2019 года в Бурятии произошел еще один инцидент, когда ребенка бросили на улице в сильный мороз — тогда лежащую в сугробе полуторагодовалую девочку ранним утром, выйдя на улицу, случайно заметила жительница поселка Новоильинск.

Малолетняя пострадавшая лежала, не двигаясь — женщина посчитала, что ребенок скончался, — на улице столбик термометра показывал — 20℃. Однако заметив, что девочка еще дышит, он забрала ее и увезла в ближайший фельдшерский пункт, откуда ребенка с переохлаждением организма и с обморожением кистей и лица отправили в участковую больницу.

Спустя несколько часов ей стало хуже, и медики приняли решение, транспортировать пострадавшую в Детскую республиканскую клиническую больницу с помощью санавиации, писал сайт kp.ru.

Как удалось выяснить региональным СМИ, накануне 30-летняя мать ребенка пошла в гости к подруге и взяла с собой маленькую дочь. В гостях приятели устроили застолье, во время которого женщина слишком много выпила. В состоянии сильнейшего опьянения она вернулась домой, но уже без дочери. Когда ее допрашивали правоохранители, женщина заявила, что якобы, оставила девочку у матери бывшего сожителя. Однако,местные жители опровергли ее показания.

«Не исключено, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выронила дочь на улице, оставила ее в снегу и ушла. Врачи уверенно говорят, что, если бы ребенок оставался на морозе еще хотя бы полчаса, то погиб бы», — сообщали в СК по Иркутской области.

Сейчас следователи, которые начали проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вина женщины будет доказана, то в отношении нее будет возбуждено уголовное дело по статье «Оставление малолетнего в опасности».