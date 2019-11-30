«Не откупятся»: три препарата приравняли к наркотикам

Давно наболело

С 1 декабря вступают в силу поправки в УК РФ, согласно которым безрецептурный отпуск некоторых лекарств станет уголовным преступлением. Речь идет о трех препаратах — тропикамиде, тапентадоле и прегабалине. Теперь они включены в перечень сильнодействующих или ядовитых веществ и попадают под действие ст. 234 УК РФ об их незаконном обороте в целях сбыта.

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Все три препарата входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Противосудорожное и противоболевое средство прегабалин применяется при эпилепсии и тревожном расстройстве. На его основе выпускаются препараты «Лирика», «Реплика», «Альгерика», «Прегабио» и другие.

Опиоидный наркотический анальгетик тапентадол (действующее вещество препарата «Палексия») выписывается врачом для пациентов, страдающих сильными болями после операций, остеоартритом и онкологическими заболеваниями.

Тропикамид — препарат, применяемый офтальмологами для расширения зрачка при исследовании глазного дна, хирургических вмешательствах, а также для лечения воспалительных заболеваний глаз. Выпускается он в виде глазных капель.

До 1 декабря отпуск этих препаратов осуществлялся строго по рецептам, их продажа покупателю, у которого нет необходимого документа от врача, считалась административным правонарушением.

В этом случае физическим лицам грозил административный штраф в размере до 3 тыс. руб, а юридическим — до 30 тыс. руб.

Внести эти лекарства в список сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен в РФ, в начале этого года предложил Минздрав. Как пояснили в ведомстве, некоторые аптеки и аптечные сети зарабатывают огромные деньги на нелегальной продаже этих препаратов наркозависимым людям. В частности, ведомство указывало на данные Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, согласно которым аптеки умышленно продают гражданам эти средства «из соображений высокой доходности». При этом наказание в виде административных штрафов не пугает распространителей, поскольку доход намного превышает возможные издержки и санкции.

Так, препарат «Лирика» стал популярным у людей, страдающих зависимостью от опиоидов. В 2015 году в России прегабалин и тропикамид, согласно законодательству, стали отпускать только по рецепту врача, после чего объем продаж этих лекарств снизился на 30–35%. Такие данные приводит аналитическая компания «АРЭНСИ Фарма». Тапентадол появился в России лишь в прошлом году, поэтому оценить динамику его продаж пока невозможно.

Цена тропикамида на российском рынке колеблется от 70 до 380 руб., средняя цена на тапентадол составляет тысячу руб., а на препараты прегабалина — 1,4 руб. Однако, отмечают в компании, аптеки, которые продают лекарства людям, страдающим наркоманией и алкоголизмом, в два-три раза повышают на них цены. И все равно у таких аптечных учреждений есть постоянный поток клиентов.

Ужесточение наказания за безрецептурный отпуск этих препаратов может изменить ситуацию, уверены в Минздраве. Теперь подобными преступлениями будут заниматься сотрудники управления МВД по борьбе с наркотиками.

Ст. 234 УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб., обязательных работ на срок до 15 суток, исправительных или принудительных работ на срок до одного года или лишения свободы до трех лет.

Если речь идет о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, оно наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

За оборот веществ в крупном размере или организованной группой грозит лишение свободы до восьми лет. В случае прегабалина крупной партией будет считаться 50 г, тапентадола — 20 г, тропикамида — 1 г (в одном флаконе таких капель объемом 5 мл содержится от 25 до 50 мг вещества).

До сегодняшнего дня в списке веществ, незаконный оборот которых подпадает под ст. 234 УК РФ, значились 83 сильнодействующих и 36 ядовитых препаратов. Теперь перечень официально расширен.

«Нереально чувствовать себя комфортно»

На недобросовестные аптеки, которые нелегально распространяют рецептурные препараты, уже не раз обращали внимание общественные движения и простые горожане. Так, например, куратор Общероссийского общественного антинаркотического движения «АнтиДилер» Вадим Хромченко поддержал введение поправок в законодательство. Как считает общественник, только ужесточение наказания может повлиять на провизоров и владельцев аптек, которые зарабатывают деньги на наркоманах.

«Стоимость «Тропикамида» — около 70 руб. Но в любой аптеке он редко стоит меньше 200 руб. На него есть большой спрос. Поэтому сейчас ужесточают наказание, чтобы продавец понимал, что не откупится деньгами, а получит реальный срок», — написал он в группе движения во «ВКонтакте».

Однако, подчеркивает Хромченко, спрос на эти препараты настолько большой, что поправки в УК РФ дадут свои результаты лишь после того, как нескольких участников нелегального бизнеса посадят в тюрьму.

Так, члены движения рассказали, что только в конце ноября проверили аптеку, которая отпускает препараты без рецепта.

По их словам, продавцы в этой аптеке в комплект к сильнодействующим лекарствам сразу дают инсулиновый шприц, «молча, не спрашивая, нужен он или нет, так как прекрасно знают, для чего наркоманы берут этот препарат».

Как стало известно, представители «АнтиДилера» посетили аптеку с проверочной закупкой после того, как на нее поступили жалобы от жителей ближайших домов.

Ранее житель столичного района Замоскворечье Илья Медведев пожаловался в соцсетях на аптеку по адресу Зацепский Вал, 5. По его словам, всему району она известна как место, куда постоянно ходят наркозависимые люди, чтобы приобрести «рецептурные препараты просто так, без рецепта».

«Практически нереально чувствовать себя комфортно и безопасно возле своего же дома. Рядом находятся несколько кавказских кафе, люди из этого кафе ведут себя неадекватно, пристают к людям с просьбами дать денег. Сегодня они подошли ко мне и попросили 100 руб., когда я ответил отказом, они начали оскорблять меня и грозиться тем, что они за мной проследят», — написал Медведев 21 ноября в группе «Замоскворечье — наш район!» в Facebook.

С ним согласились и другие местные жители, отметив, что о нелегальной деятельности аптеки известно уже давно — год назад о ней делали репортаж на федеральном телевидении, однако с тех пор ничего не изменилось.

Аналогичная ситуация сложилась и для жителей домов, расположенных рядом с аптекой по адресу Татарская, 7 в том же районе. По словам москвича Дениса Дюднева, все жители в округе знают, что там закупаются наркоманы, однако многочисленные жалобы в полицию не принесли никакого результата.

«Помочь делу может только широкая огласка, телевидение и т.д. Префектура при этом может надавить на владельца помещения, что бы тот расторг договор аренды с аптекой», — считает он.

Несмотря на то что власти и ряд антинаркотических движений приветствовали закон, другие эксперты отмечают, что ужесточение наказания за незаконный оборот этих распространенных препаратов может привести к обратным последствиям.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков напомнил, что в 2012 году власти жестко регламентировали продажу кодеинсодержащих лекарственных препаратов — тогда также был введен запрет на их продажу без рецептов. После этого на рынке сразу появились каннабиноиды (спайсы) и психостимуляторы (соли) на основе этих веществ.

«А их оборот ограничить трудно, поскольку химическая формула очень быстро меняется. Как только мы изымаем какое-то вещество с наркорынка, на нем сразу появляются другие», — приводят слова Зыкова «Известия».