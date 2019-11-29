Нападали на геев: кто стоит за убийством помощника прокурора

В Киргизии правоохранители задержали россиянина по подозрению в убийстве помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры Москвы Дмитрия Некрасова в мае этого года. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

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22-летний мужчина находился в межгосударственном розыске и был задержан в Бишкеке 29 ноября. Гражданин РФ передан сотрудникам Службы криминальной милиции МВД Киргизии, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, пояснили в ведомстве. В пресс-службе не раскрыли имени задержанного, однако в сообщении есть его инициалы – Л. М. Ю.

Об убийстве 22-летнего помощника прокурора в столице стало известно 11 мая. Как передавали СМИ, его тело было обнаружено на съемной квартире в Москве.

На теле молодого человека были зафиксированы многочисленные синяки и кровоподтеки, а рот был заткнут его же галстуком.

В квартире полицейские также обнаружили различные БДСМ-приспособления, сообщал проект Baza. Спустя несколько дней информацию о его смерти подтвердили в прокуратуре Москвы, добавив, что по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Изначально судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что смерть Некрасова «не носит криминального характера». Специалисты предположили, что она могла наступить «от вдоха при сексуальных развлечениях» или отравления психотропными препаратами.

Об этом сообщало издание Znak.com со ссылкой на справку о проделанной работе, которую составляли сотрудники Главного следственного управления СКР Москвы через несколько дней после обнаружения трупа.

Однако позднее стало известно, что причиной смерти Дмитрия Некрасова стала асфиксия. В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий был допрошен некий Роман Ишмуратов, который был знаком с погибшим. В 2018 году он приехал из Екатеринбурга в Москву, а в августе того же года на сайте знакомств для представителей ЛГБТ-сообщества вступил в переписку с Некрасовым, с которым у него «завязались любовные отношения».

Вскоре он переехал жить к нему в квартиру, где позднее обнаружили труп сотрудника прокуратуры. Согласно его показаниям, в сексуальных отношениях с Некрасовым они «практиковали связывание и удушение». Уже весной этого года Ишмуратов с Некрасовым не жил.

Начальник управления ГБУ «Жилищник» района Северное Медведково Вадим Мишуков, который долгое время дружил с Некрасовым, в своих показаниях утверждал, что тот «часто устраивал оргии у себя дома с вызовом мужчин легкого поведения с нетрадиционной ориентацией, при этом сопровождая все это употреблением наркотических средств».

Именно Мишуков и обнаружил тело приятеля. По его словам, Некрасов сам дал ему ключи от квартиры, поскольку иногда «чувствовал себя плохо и просил проведывать его, если он не отвечает на телефонные звонки».

В мае этого года правоохранители задержали двух подозреваемых по делу – жителей Перми Максима Лунегова и Андрея Глухих. При этом издание Znak.com со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела сообщало, что убийство Некрасова было преднамеренным. По версии следствия, не позднее 8 мая Лунегов и Глухих «вступили в преступный сговор, направленный на совершение нападений на граждан нетрадиционной сексуальной ориентации» и именно для этого познакомились с Некрасовым в сети.

8 мая подозреваемые пришли в квартиру помощника прокурора на улице Ленской под предлогом «вступления в интимные отношения с Некрасовым». Согласно материалам дела, «Лунегов обхватил шею Некрасова руками и начал сжимать», а «Глухих нанес не менее одного удара в область живота». Затем Лунегов связал Некрасову руки и засунул ему в рот галстук, «перекрыв дыхательные пути потерпевшего».

После убийства подозреваемые украли из квартиры Некрасова две системы нагревания табака, ноутбук, бутылку коньяка и водки, сумку, три пиджака, пальто, кружку и 100 руб., а затем скрылись. 20 мая Пресненский районный суд Москвы арестовал Глухих на два месяца, а Лунегов пустился в бега.