Двери открыты: сыктывкарец проник в школу и изнасиловал девочку

45-летний житель Сыктывкара беспрепятственно проник в одну из местных школ и изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает региональное агентство «Комиинформ», в распоряжении которого оказалась запись с камер видеонаблюдения учреждения.

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На кадрах видно, как 19 ноября в дневное время злоумышленник спокойно прошел мимо охранника учебного заведения — по предварительным данным, он представился сотруднику ЧОП родителем.

Пройдя внутрь школы, мужчина затаился в детской раздевалке — там он увидел 12-летнюю ученицу и выбрал ее в качестве жертвы, пишет портал «Регион Online».

Злоумышленник соврал девочке, что он врач, и попросил раздеться для медицинского осмотра. Надругавшись над школьницей, мужчина спокойно покинул учреждение.

Вернувшись домой, девочка рассказала о произошедшем родителям — они в свою очередь написали заявление в полицию. Благодаря записям с камер правоохранители смогли создать фоторобот подозреваемого — через два дня он уже был задержан.

Выяснилось, что мужчина был ранее судим — в ходе допроса он признался в содеянном. Против злоумышленника возбуждено дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», сообщал региональный Следственный комитет. Суд уже избрал в отношении сыктывкарца меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января 2020 года.

Отметим, что только 28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости в оперативном порядке установить в каждой школе и детском саду современное охранное оборудование — для этого потребуется выделить из госбюджета 100 млрд рублей, отметила спикер.

«Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей. Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер», — сообщила Матвиенко на заседании Совфеда при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Сумму, необходимую на улучшение мер безопасности, установило Министерство просвещения. «Полагаю, что правительство сможет изыскать необходимые средства», — добавила председатель Совфеда.

Проблема недостаточного обеспечения образовательных учреждений охраной вновь после трагедии, произошедшей 31 октября в Нарьян-Маре.

Тогда 36-летний местный житель Денис Поздеев проник в здание детского сада «Сказка»: для этого он позвонил в домофон, и охранник учреждения, не покидая пост, дистанционно открыл мужчине входную дверь, так как решил, что он один из родителей воспитанников.

После этого обвиняемый поднялся на второй этаж, держа в руках нож, и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети — воспитатель попыталась остановить злоумышленника, но он оттолкнул ее и подошел к первой попавшейся кровати, в которой лежал 6-летний мальчик. Вскоре Поздеев нанес ребенку смертельное ножевое ранение в шею, сообщали в региональном СК.

«Зашел в детскую спальню со словами: «Мне демон приказал убить ребенка, чтобы жить вечно». Перерезал горло с криком «Сатана»,

— сообщала «Газете.Ru» знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина.

В этот момент один из сотрудников детского сада успел нажать «тревожную кнопку» — правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Во время поездки в служебном автомобиле в отделение мужчина объяснил свой поступок — один из силовиков заснял откровение Поздеева на камеру.

«Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — говорит мужчина на видео, которое оказалось в распоряжении Telegram-канала Baza.

Вскоре злоумышленника арестовали. 5 ноября обвинения было предъявлено и сотруднику охранного предприятия «Святогоръ», который впустил убийцу в детский сад — против него возбудили дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Дело было также заведено против руководства учебного заведение, которое не обеспечило должную безопасность 6-летнему ребенку — по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека».