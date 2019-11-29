Пари на девушку: как сотрудницу МВД довели до суицида

Служебная проверка в отделе полиции Хостинского района города Сочи, где совершила самоубийство 23-летний следователь Мария Клочкова, продолжается, заявили «Газете.Ru» в главке МВД по Краснодарскому краю. Уже пять дней правоохранители опрашивают коллег девушки — подробности проверки ведомство не раскрывает.

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В то же время в ходе расследования дела о доведении до самоубийства, возбужденного региональным Следственным комитетом, был опрошен 30-летний сослуживец девушки Алан П., которого родственники следователя подозревают в изнасиловании. Как пишет сайт kp.ru, мужчина даже прошел проверку на полиграфе — информацию о надругательстве он отрицает.

«Она сама согласилась поехать со мной в гостиницу. Сама легла со мной в постель. Но не предупредила, что была девственницей»,

— рассказал коллега скончавшейся, его цитирует «КП».

Между тем источники из окружения мужчины сообщили, что он мог заключить пари со своими сослуживцами: кто быстрее вступит в интимную связь с Клочковой. «После того, как Маша попала в больницу, а произошло это буквально на следующий день после ночи с опером, он всем растрепал в отделе, что спал с ней. И что организм девчонки не выдержал его напора», — заявил один из знакомых Алана П.

Сестра скончавшейся Анна Клочкова подтвердила, что, когда следователь вернулась на службу, коллеги стали ее травить. «То, что произошло с 5 на 6 октября мы никому не говорили, кроме ее начальника. Откуда узнали сослуживцы нам неизвестно. Однако коллеги изначально относились плохо, а после 21 октября еще сильнее стали травить», — отмечала родственница в разговоре с «Газетой.Ru».

Так, по данным СМИ, вернувшись, девушка обнаружила, что у нее отобрали все вещи, которые выдали при поступлении на работу — вплоть до бумаги и пишущих ручек. «Они ей сказали: «О, ты что вернулась? Мы уже думали, что ты свалила и не вернешься», — уточнила сестра kp.ru.

По мнению близких следователя, именно изнасилование, а также дальнейшие насмешки от коллег послужили причиной самоубийства.

В свою очередь родственники Алана П. утверждают, что он не способен на такой поступок. «Изнасиловать не мог, он не такой. А девочка, может, боялась, что больше на ней никто не женится»,

— сообщила сестра оперативника сайту kp.ru.

Между тем брат сослуживца скончавшейся заявил, что следователи располагают видео, которое поможет «сделать им правильные выводы» относительно домогательства, о котором говорят близкие Клочковой. На вопрос о том, о каком видео говорят родственники Алана П., сестра девушки ответила «Газете.Ru», что «следствие во всем разберется».

Отметим, что администрация отеля, в котором якобы и произошло надругательство над девушкой 6 октября, также говорит о том, что девушка не оказывала сопротивления, когда оперативник повел ее в номер, передавал Telegram-канал Life Shot.

По словам сотрудника гостиницы, молодые люди выглядели довольными: они обнимались и спокойно прошли вместе в комнату. Через некоторое время мужчина обратился к работникам отеля с просьбой вызвать скорую помощь — фельдшеры решили госпитализировать следователя.

После того, как Клочкову увезли в больницу, а Алан П. покинул отель, в номер пришла уборщица — по словам администратора, сотрудница не заметила следов борьбы, однако ей пришлось убирать множество окровавленных полотенец.

В свою очередь родственники следователя уверяют, что доказательством надругательства служит заключение врачей — мать девушки предоставила порталу News.ru справку, в которой указано, что Клочковой была нанесена травма половых органов — при том, что до изнасилования она была девственницей. Также в документе указано, что следователю в результате ушили влагалище.

Помимо этого, близкие обратили внимание на то, что все тело Клочковой было покрыто синяками и ссадинами, однако врачи в справке это не зафиксировали в связи с тем, что девушка сама попросила скрыть факт надругательства, сообщила сестра следователя в разговоре с kp.ru.

«С этого момента она считала себя позором семьи. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтоб кто-то узнал об этой истории. Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели до суицида», — подчеркнула сестра.

При этом она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что сослуживец, изнасиловавший следователя, ни разу не позвонил ее семье, чтобы извиниться за случившееся.