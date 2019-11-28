Мягкие морозы: Москву завалит снегом

В последнюю пятницу ноября в Москву внезапно вернутся плюсовые температуры, сообщили «Газете.Ru» в центре погоды «Фобос». Днем будет облачно и сыро, местами образуется туман, однако столбики термометров доползут до +2°С и продержатся на этом уровне даже ночью. Радоваться потеплению будет мешать небо, которое будет буквально лежать на голове. Впрочем, как и атмосферное давление, оно опустится до 740 мм рт. ст.

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Несмотря на совсем не типичную для столичной зимы погоду, обеспечить себе праздничное настроение можно на ГУМ-катке. Он откроется 29 ноября и перенесет своих посетителей в детскую сказку: темой оформления 14-го сезона катка на Красной площади стала детская программа «Спокойной ночи, малыши!». В этом году у нее юбилей — 55 лет.

Всего этой зимой в распоряжении жителей столицы и ее гостей окажутся 38 катков, 62 лыжные трассы и 39 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах. Сейчас уже можно прокатиться на двух катках, которые входят в число самых крупных в Европе, — в парке культуры Горького и на ВДНХ.

В субботу столичный регион будет находиться во власти теплой части антициклона, который позволит горожанам напоследок прочувствовать промозглую осень в полной мере. Так, днем термометры будут приветливо показывать плюсовую температуру +2…+4°С и звать на прогулку.

Однако все иллюзии развеет мокрый снег, который будет сыпаться за окном.

Ночью станет прохладнее, поэтому всем любителям ночной московской тусовки стоит захватить с собой хотя бы теплые шарфы – температура опустится до -3…-1°С. При этом не удивляйтесь, если резко почувствуете слабость и головокружение, которые заставят утонуть в уютном диване и отложить выход в свет, – атмосферное давление упадет до «барического дна» и составит 733 мм рт. ст.

Проснувшись утром в воскресенье – оно у каждого наступает в свое время суток – москвичи резко почувствуют наступление календарной зимы. Понижение дневной температуры до -3…-1°С будет сопровождаться зарядами снега и пронизывающим северо-западным ветром. Ночью столбики термометров и вовсе скатятся до -5…-3°С.

Резкий переход от промозглой осени к морозной зиме скажется на дорогах, которые решат почувствовать себя продолжением многочисленных московских катков и покроются плотным слоем льда. В связи с этим синоптики советуют автомобилистам быть особенно внимательными. Те, кто еще не сменил резину на зимнюю, «ни в коем случае» не должны выезжать на дорогу, призывают в центре погоды «Фобос». Не стоит расслабляться и пешеходам — на дорогах и тротуарах будет очень скользко, поэтому риск травмирования резко возрастет.

Начало новой рабочей недели будет у москвичей вполне стабильным – синоптики обещают отсутствие осадков и температуру в рамках климатической нормы: -4…-2°С днем и -6…-4°С ночью. Придет в себя и атмосферное давление, которое наконец застынет на отметке 747 мм рт. ст.

Во вторник Москву засыплют кратковременные снегопады, которые будут сопровождаться сильным ветром. Температура будет держаться в пределах -5…-3°С и днем, и ночью. При этом атмосферное давление снова рухнет на дно, поэтому в этот день наиболее благоприятным развитием событий станет просмотр доброй новогодней комедии вместе с пледом и кружкой чая. Для поднятия настроения можно уже начинать украшать дом новогодними гирляндами – Новый год ближе, чем кажется.

В том, что зима не просто близко, а уже непосредственно за окном, москвичи убедятся в среду: высота снежного покрова в этот день увеличится уже до вменяемых значений и составит 15-20 см.

Морозы при этом будут стоять мягкие — температура днем составит -5…0°С, ночью -6…-2°С. При таком раскладе можно уже смело отправляться играть в снежки, чтобы разогнать кровь, поднять настроение и не дать низкому атмосферному давлению «задавить» вас окончательно.

В качестве альтернативы можно постараться сделать этот мир чуточку лучше, а также заработать себе несколько плюсов к карме, посетив творческий мастер-класс в культурном центре «Лидер». Его участники смогут создать новогодние сувениры в виде тканевых мышек для подопечных благотворительных фондов. Зарегистрируйтесь и дарите тепло детям.

В четверг Москву перестанет активно засыпать снегом, однако столбики термометров продолжат стремиться вниз и будут показывать значения в пределах -9…-4°С днем. Ночью температура значительно отличаться не будет: -10…-5°С.

Наигравшись в снежки накануне, вечер четверга можно провести культурно и отправиться на заключительный открытый показ фильмов международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF в кинотеатре «Космос». Там будут представлены шесть картин, которые расскажут киноманам о соперничестве между двумя девушками на вечеринке, семейной поездке с неожиданным финалом, а также поворотной встрече в судьбах двух маленьких мальчиков из Израиля и Палестины. Для входа необходима регистрация.

В конце рабочей недели к столице подкрадется очередной циклон, который закроет небо облаками и пригонит метели. Максимальная температура днем и ночью составит -4…+1°С. Так как погода в пятницу не будет располагать к прогулкам, предлагаем после работы сразу же отправиться домой и лечь спать – силы вам понадобятся на выходных.

Например, уже в субботу можно будет отправиться на Большой рождественский базар на дизайн-заводе «Флакон». В 2019 году его темой станет ретро Новый год. Анонс события на сайте обещает возможность присмотреть необычные подарки всем близким, а также насладиться лекциями, мастер-классами, музыкой и общей атмосферой приближающегося праздника.