«Я тебя свяжу»: медика подозревают в насилии над инвалидом

Медсестру детского дома Иркутска подозревают в истязании 15-летнего ребенка-инвалида. 28 ноября следователи выехали в местную больницу, где и произошел инцидент. Об этом «Газете.Ru» сообщили в региональном Следственном комитете.

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«Следственные действия ведутся. Сегодня будет допрошен персонал больницы, в которой они лежали, а также врачи, медсестры и пациенты, находившиеся в тот момент в одной палате с подозреваемой и ребенком», — заявили в ведомстве.

Дело по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» было возбуждено по факту публикации в сети видео, на котором медсестра, приставленная к ребенку с инвалидностью, грубо с ним обращается, резко бросая на кровать и хватая за шею.

На кадрах видно, что мальчик не может двигаться и говорить, из-за чего издает глухие звуки. «Я тебя сейчас свяжу», — пригрозила медсестра ребенку.

Ролик опубликовала одна из соседок по палате малолетнего пациента. Сразу после этого руководство больницы запустило служебную проверку — кроме того, была собрана специальная комиссия, которая установит обстоятельства происшествия, заявила замглавврача Детской областной больницы Наталья Руденко. Ее слова передает региональный минздрав на своей странице в Facebook.

В ходе собственного расследования медработники выяснили, что инцидент произошел в восьмой палате отделения психоневрологии. Ребенок был планово госпитализирован 22 ноября из Саянского детского дома — интерната для умственно отсталых детей. С мальчиком приехала медсестра, сотрудница того же учреждения.

«Как и положено, у сопровождающей имеется доверенность от исполняющего обязанности директора дома-интерната на сопровождение и уход за ребенком, в доверенности также прописана ответственность за жизнь и здоровье ребенка», — заявили в ведомстве.

Согласно данным минздрава, воспитанники этого детского дома приезжают в больницу на лечение по программе помощи детям-инвалидам. Пострадавший ребенок болеет тяжелой формой ДЦП с V уровнем нарушения глобальных моторных функций, умственной отсталостью, фокальной эпилепсией и болезнью Дауна, сообщили в ведомстве.

«На видео лично я не заметил особой грубости в действиях ухаживающей. Возможно, эта резкость в движениях зависит от типа ее характера. Ребенок чист, ухожен, никаких следов насилия мы не обнаружили. Было ли жестокое обращение с ребенком – разберется Следком», — заявил заведующий неврологическим отделением Сергей Пак.

Как пояснили в минздраве, органы запустили проверку не только из-за общественного резонанса, но и по факту обращений врачей больницы. «Мы сразу написали письма в комиссию по делам несовершеннолетних, в полицию, в министерство социальной защиты и в министерство здравоохранения, опеки и попечительства, письмо руководителю детского дома, с которым мы также созвонились с рекомендацией о смене сотрудников», — отметил главврач медучреждения Геннадий Гвак.

Он также добавил, что пообщался с пациенткой, которая опубликовала видео. По его мнению, женщина сожалеет о своем поступке. Сотрудники больницы в свою очередь отметили, что ранее никто не жаловался на жестокое обращение медиков с ребенком-инвалидом.

Несмотря на это сотрудницу детдома отстранили от своей должности на время расследования, сообщили в Следкоме. При этом в самом детдоме медика не считают виноватой в истязаниях.

«Она работает у нас с 2014 года. За пять лет никаких должностных нарушений за ней не было замечено, также как и жалоб от пациентов и коллег. У нас везде установлено видеонаблюдение, так что мы бы заметили неладное»,

— заявила директор учреждения Лариса Бухарова сайту kp.ru.

Она также рассказала версию происшествия, которой поделилась медсестра. «Мы общались по телефону. На мой вопрос, что там произошло, она ответила, что никаких противоправных действий не совершала. Мол, оказывала ребенку первую медпомощь. Дело в том, что мальчика отправили на лечение, так как у него участились приступы. В иркутской больнице, они повторялись два дня подряд, и она пыталась ему помочь. Говорит, что во время приступа начала его поить, он дернулся, и она придержала ему голову», — заключила глава детдома.