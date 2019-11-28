Черный рынок огурцов: в Приморье застрелили атамана

В селе Барабаш Приморского края убили 37-летнего казачьего атамана Игоря Богатырева. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 27 ноября 2019 года. Очевидцы рассказали РИА «Восток-Медиа», что около 20.00 по местному времени (13.00 мск) Богатырев возвращался домой по улице Центральной — вдруг раздался хлопок, напоминающий звук петарды. Вскоре местные жители увидели тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Правоохранители констатировали смерть.

Свидетели впоследствии рассказали, что видели двух мужчин, уезжающих с места трагедии на темном автомобиле — предположительно, машине марки Honda Accord. Следователи изъяли оставленные злоумышленниками гильзы от патронов. Они устанавливают все обстоятельства трагедии. Согласно ориентировке МВД, преступниками могут быть «лица кавказской национальности». По факту ЧП Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

РИА «Восток-Медиа» уточняет, что Богатырев был местным предпринимателем и казачьим атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков». Он также являлся совладельцем и учредителем двух компаний ООО «Хасан-Русь» и ООО «Богатырь». По данным информированного источника «Интерфакса», они занимались оказанием охранных услуг.

Местные СМИ подчеркивают, что атамана могли убить конкуренты по бизнесу. По словам односельчан, Богатырев был активным участником раздела черного рынка по вылову трепанга (промысловые съедобные морские огурцы — «Газета.Ru») в озере Хасан.

Источник РИА «Восток-Медиа» также сообщает, что погибший ранее был сотрудником правоохранительных органов — он завершил службу несколько лет назад из-за проблем с законом.

Между тем в апреле 2019 года в Волгоградской области стало известно о жестоком избиении казака-фермера. На мужчину напали 26 апреля, когда он отдыхал с другом на берегу реки.

«Отца прикладом били. Чеченцы рассказали, что ехали мимо, никого не трогали, а отец выбежал на дорогу, и сказал «Давайте поговорим». И начал бить. Потом отец сел в трактор и уехал. Знакомый отца собрался и тоже уехал. Потом отец вернулся, и его побили так, что у него сломано основание черепа, височная кость, задет мозг, два перелома в челюсти, сломаны два ребра с правой стороны, сильный ушиб живота», — рассказывал сын пострадавшего порталу «Кавказский узел».

Как заявлял адвокат пострадавшего Юрий Бенгардт, дело возбудили только спустя трое суток после избиения. После сообщения о госпитализации сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в избиении казака. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Известно, что избитый мужчина был членом местного казачьего сообщества. По данным «Кавказского узла», фермер хутора Большенабатовского еще 13 лет назад начал конфликтовать с группой чеченцев. Именно они и могли стать участниками избиения.

Трагедией в декабре 2017 года завершилась и встреча казачьего сообщества Ханты-Мансийска. Тогда, по данным СК, 42-летний житель Курганской области, который работал охранником казачьего штаба, убил и расчленил местного казака — фрагменты его тела были найдены в сугробе неподалеку от штаба местного казачества.

В ходе опросов свидетелей, присутствовавших в тот день на собрании, выяснилось, что в день трагедии злоумышленник был сильно пьян. Известно, что его задержали в Кургане только через месяц после убийства. Приговор ему вынесли в мае 2019 года.

«Вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», наказание — в виде лишения свободы сроком на 9 лет», — сообщали РИА «Новости» в окружной прокуратуре.