Убийства и теракты: что известно о банде «Шараповские»

В Москве и Дагестане следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и МВД задержали четверых участников организованной преступной группы «Шараповские». Об этом ТАСС сообщила старшая помощница руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«С августа по ноябрь на территории Республики Дагестан и Москвы задержаны четыре соучастника преступной группировки», — отметила Иванова.

Она добавила, что предполагаемые злоумышленники уже арестованы. Следственный комитет также опубликовал видео с места задержания участников ОПГ — на кадрах видно, как оперативники изымают большое количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы. Взрывоопасные предметы были обезврежены и уничтожены.

Реклама

Как уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

В группировку входило более 250 человек — в том числе действующие на тот момент сотрудники дагестанского МВД, юристы адвокатской палаты Дагестана, а также члены террористического подполья.

Следствие также установило обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году теракта в Махачкале, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.

Известно, что в сентябре 1998 года террористы готовили атаку на мэра Махачкалы Саида Амирова. Автомобиль УАЗ, в который было заложено 500 кг тротила, взорвался, не доехав квартала до дома мэра на улице Пархоменко. В результате взрыва погибли 18 человек, более 100 были ранены — взрывная волна также разрушила несколько домов.

«Преступления «Шараповских» отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс», — так группировку охарактеризовали в ФСБ.

Участникам банды «Шараповские» уже предъявили обвинения в совершении в 2007-2015 годах ряда убийств и других особо тяжких преступлений. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к злодеяниям. Оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются.

Уточняется, что ранее суд с участием присяжных уже вынес обвинительный приговор в отношении одного из соучастников банды — его признали виновным в покушении на убийство.

25 ноября 2019 года стало известно о задержании участников еще одной ОПГ. В тот день из-за угрозы взрыва эвакуировали жителей Улан-Удэ, проживающих в многоэтажке на улице Чертенкова. Всю территорию оцепили. Для эвакуированных жителей организовывали временный пункт размещения в ближайшей школе.

Позже в Следственном комитете республики уточнили, что на месте эвакуации проводилась спецоперация по задержанию членов бурятской ОПГ, которая на протяжении последних лет совершала в республике преступления различной категории тяжести, специализируясь на рэкете, организации проституции и незаконных азартных игр.

Также в ходе обысков у одного из подозреваемых нашли значительное количество тротила с запалами и банки с химическими веществами. В квартире помимо взрывчатки и детонаторов силовики обнаружили 30 пачек поддельных долларов.

В отношении членов ОПГ возбудили шесть уголовных дел. Правоохранители также арестовали троих жителей Улан-Удэ — их проверяют на причастность к другим преступлениям.

В ноябре 2019 года в Москве силовики задержали трех членов солнцевской организованной преступной группы по обвинению в похищении и вымогательстве. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлии Ивановой, помимо членов ОПГ также были задержаны их предполагаемые соучастники.

По версии следствия, преступники похитили москвича, который задолжал им деньги — в обмен на освобождение они требовали от него простить долг. Тем не менее мужчине удалось самостоятельно освободиться из плена — он обратился в правоохранительные органы.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой» и по части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство организованной группой в целях получения имущества в крупном размере». Решением суда пятеро предполагаемых злоумышленников взяты под стражу. Расследование продолжается.