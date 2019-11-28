«Беспорядочно двигался»: найден виновник аварии в Доминикане

Авария в Доминикане, в которой пострадали 27 россиян, произошла по вину водителя грузовика, который врезался в заднюю часть туристического автобуса. Об этом сообщили местной газете Listin Diario в транспортной компании Monumental.

Реклама

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую. Автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа», — заявили в организации, отвечающей за трансфер туристов.

Там добавили, что водитель автобуса, который также был госпитализирован с помощью вертолета в Санто-Доминго в тяжелом состоянии, имел большой опыт работы, документы об окончании курсов повышения квалификации, а также не раз проходил освидетельствование на алкоголь или наркотические вещества. По словам представителя транспортной компании, именно благодаря шоферу происшествие не обернулось летальным исходом для многих россиян.

Кроме того, организация утверждает, что ДТП не могло произойти по каким-либо техническим причинам: автобус был исправен и оснащен необходимыми системами безопасности пассажиров. Долгое время он эксплуатировался без аварий, сообщили в компании.

Отметим, что 27 ноября стали известны последние данные о пострадавших россиянах: так, из 27 человек, получивших травмы различной степени тяжести, к вечеру были выписаны из больницы пять граждан РФ – среди них двое детей. Об этом «Газете.Ru» рассказал Михаил Евдокимов, руководитель отдела посольства России в Венесуэле, которое расположено на доминиканском курорте Пунта-Кана.

«Всего в автобусе было трое детей – из них сильно пострадала девочка 12-летняя. Ей сделали операцию и восстановили руку, в связи с чем врачи дают обнадеживающие прогнозы. В отношении других пациентов также проходят операции»,

— отметил глава доминиканского посольства.

Он также рассказал, что всем пострадавшим стремятся оказать помощь не только местные врачи, но и российская сторона. «К нам уже обратился один российский медицинский центр и предложил свою помощь. Также россияне, проживающие в Доминикане, предлагают всяческую поддержку — вплоть до донорства крови и переводческого обеспечения. Еще я разговаривал с министром туризма РФ – он уверил, что в ведомстве уделяют самое пристальное внимание этому происшествию», — заключил Евдокимов.

Авария произошла 27 ноября на дороге, ведущей из Пунта-Каны в местный аэропорт. Ассоциация туроператоров России (АТОР) также говорила о вине грузовика, из-за которого автобус с туристами перевернулся. На тот момент в салоне находилось 42 человека: два гида, шофер и 39 россиян – большинство из них москвичи.

Одна из пострадавших в ДТП Валерия Агбальянц рассказала подробности произошедшего – по словам девушки, сначала автобус начал резко тормозить, после чего его стало мотать в разные стороны, передавал РЕН ТВ. В итоге транспорт завалился налево, но продолжил ехать – пассажиры, которые сидели ближе к водителю «счесали спины и руки» — остальные лишь падали на них, отметила туристка.

«Никто не понял, что произошло. Я думала, что он взорвется, были какие-то непонятные звуки»,

— поделилась воспоминаниями россиянка.

Свидетель аварии Анна Гнетова, которая проезжала мимо перевернувшегося автобуса, отметила, что многие из тех пострадавших, кого она видела, были в крови. «С правой стороны мы увидели грузовичок местный в поле, который тоже был участником этого ДТП. Он был перевернут. Дальше уже был автобус и с правой и с левой стороны на обочине сидели, лежали пострадавшие туристы», — заявила девушка RT.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали – некоторых пришлось доставлять в больницы с помощью вертолетов. Как сообщал «Газете.Ru» глава посольства в Пунта-Кане, самых тяжелых больных направили в Санто-Доминго, остальные проходят лечение в административном центре провинции Ла-Альтаграсия — Игуэй.

Сразу после аварии, по данным местных медиков, не менее 15 россиян находились в критическом состоянии. В свою очередь министр туризма Доминиканы уверил посольство РФ в том, что все туристы получат лучшее медицинское обслуживание.

В свою очередь находится на связи с пострадавшими и туроператор Anex Tour – при этом в компании отрицают информацию о критическом состоянии некоторых из них. «Несколько человек находится в более тяжелом состоянии, они направлены в клинику в Санто-Доминго, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет», — заявили в организации РИА «Новости».