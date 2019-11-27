ОЗХО послушала Россию: «Новичок» попал под запрет

Боевое отравляющее нервно-паралитическое средство «Новичок» будет включено в реестр веществ, которые Конвенция о запрещении химического оружия указывает, как недопустимые для производства или хранения – с соответствующим обращением выступила Россия на 24-й сессии конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

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Как рассказал постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин, Москва предлагает запретить все четыре семейства данной группы токсичных фосфорорганических соединений, передает РИА «Новости».

Конвенция о запрещении химического оружия (КХО), запрещающая разработку, производство, использование, накопление и передачу химического оружия, вступила в силу в 1997 году. Сегодняшние решения означают внесение первых поправок в этот список за более, чем 20 лет.

«В двух принятых решениях отражены предложения, которые были представлены в контексте растущей угрозы атаки посредством химического оружия и его недавнего применения, что требует от ОЗХО постоянно корректировать свою способность реагировать», — говорится в комментарии ОЗХО.

Генеральный директор организации Фернандо Ариас признал важность этих поправок.

«Впервые в своей истории было обновлено приложение к Конвенции о химическом оружии, касающееся химических веществ.

Это важное событие, которое демонстрирует способность Конвенции приспосабливаться к меняющимся угрозам, одновременно повышая способность ОЗХО сохранять бдительность, гибкость и способность к реализации своих задач», — подчеркнул Ариас.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании.

По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга, передает НСН.

Позднее Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с выводами правоохранителей Великобритании по делу Скрипалей. Союзники британцев солидарны с тем, что отравили экс-полковника и его дочь «Новичком» сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения властей РФ.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу. Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины и подонком, при этом указал, что травить его было не за что.

В интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну Путин рассказал, что Скрипаля не хотели травить британские спецслужбы, ни, тем более, Россия, просто кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.

В беседе Стоун привел версию о том, что к атаке на бывшего сотрудника российской спецслужбы с помощью «Новичка» причастны британские спецслужбы, которые хотели убить его. С этим мнением частично не согласился президент России, передает ФАН.

«Я, честно говоря, не очень в это верю. Я не верю. Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», — пояснил глава государства.

При этом он отверг правдоподобность слухов о том, что Скипаль намерен поделиться с российскими коллегами какими-то ценными данными.

«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?», — пояснил Путин.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишен воинского звания. С 2010 года, после помилования и обмена заключенными шпионами между Россией и США, живет в Великобритании, где получил британское подданство, сохранив также и российское гражданство.

По заявлениям российских официальных лиц, производство «Новичка» в России было прекращено еще в 1990-х годах, а к сентябрю 2017 года были уничтожены все его запасы, в соответствии с международными соглашениями и под контролем международных наблюдателей ОЗХО.