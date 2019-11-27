Время оливье: россиян ждут двухдневные рабочие недели

В последнюю неделю нынешнего года и первую неделю следующего россияне будут работать по два дня – соответствующий календарь утвердил кабинет министров. При этом во вторник, 31 декабря, рабочий день сокращен на час, передает ФАН.

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Длинные новогодние выходные продлятся 1 по 8 января. Затем следует два рабочих дня – четверг и пятница – и трудящиеся снова уйдут на выходные, но теперь уже — стандартные. А вот уже с понедельника, 13 января, рабочий график войдет в привычное русло, передает НСН.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец рассказал, каким образом можно сделать выходным 31 декабря. Он пояснил, что последний день 2019 года может стать для работников выходным, если им предоставят дополнительный день отдыха.

Однако сложность возникает в том, что отдых 31 декабря уменьшает норму рабочего времени, а, следовательно, и заработную плату. Если такое предложение выдвинет работодатель, необходимым условием должна быть оплачиваемость этого выходного дня.

Для этого нужно будет подготовить локальный нормативный акт, который создается в произвольной форме. В приказе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Кроме того, вопрос может быть решен иначе. Работник может попросить выходной 31 декабря в счет дней своего отпуска. При этом такой день должен быть либо предусмотрен графиком, либо числиться как неиспользованный день отпуска.

Еще одним вариантом может стать согласие на отдых в этот день за свой счет, либо заблаговременная отработка сверхурочного времени или дня. Тогда 31 декабря можно будет взять отгул.

Накануне стало известно, что в Госдуме рассматривают инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, последний день года все равно нельзя назвать полноценным рабочим.

«В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим и, скорее всего, часть работников возьмут его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», — пояснил депутат.

Кроме того, он предложил сократить продолжительность новогодних праздников.

«Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня. Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, нижняя палата парламента предлагает сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни добавить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению.

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».

Дискуссия о продолжительности новогодних праздников разразилась после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на 28 декабря — субботу. По его словам,

это необходимо для того, чтобы женщины могли спокойно приготовить все необходимое для новогоднего стола.

Мэр Томска Иван Кляйн также порекомендовал компаниям и государственным организациям города сделать 31 декабря выходным. Решение томских властей поддержали и представители Совфеда.

«Лучше провести этот день с семьей, близкими. Сенаторы <...> могут поддержать эту инициативу», — рассказал журналистам глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Противопоказаний для изменений праздничного календаря в верхней палате парламента РФ не видят. Рязанский добавил, что можно удлинить рабочую неделю перед Новым годом или же добавить один рабочий день в январе 2020 года — чтобы соблюсти сложившийся баланс будней и выходных.

При этом в Кремле заявили, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем обсуждать не стоит.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно. Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.