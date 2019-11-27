«Стала кричать»: школьница покончила с собой из-за интимной переписки

В Москве восьмилетняя девочка совершила суицид после того, как мать уличила ее в переписке со взрослым мужчиной. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Как рассказала изданию 37-летняя мать погибшей, трагедия произошла 26 ноября в их трехкомнатной квартире на севере столицы. Вечером она решила взять у дочери телефон, чтобы проверить сайты, на которые ребенок заходил в течении дня. По словам женщины, она делала это регулярно, однако на этот раз застала девочку врасплох – в телефоне остался открытым секретный чат с неизвестным мужчиной.

Переписка повергла мать в шок – собеседники активно обменивались фотографиями интимного характера, а также вели разговоры с сексуальным подтекстом.

Женщина не стала сразу обсуждать эту тему с дочерью и просто заявила, что теперь ей придется пользоваться кнопочным телефоном без доступа в интернет.

«Я уверена, она поняла, что я все прочитала, — рассказала мать девочки «МК» — она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон. Не считая нужным ругаться, я сказала дочери, чтобы она шла ужинать».

После этого разговора расстроенная школьница забежала на кухню и шепнула на ухо 13-летнему брату, что собирается покончить с собой. Однако мальчик не придал значения ее словам, поэтому она заперлась в своей комнате и не реагировала на призывы близких открыть дверь. Через некоторое время тело девочки было обнаружено на улице без признаков жизни.

По словам матери, ребенок мог испугаться ее реакции на обнаруженную переписку. Сейчас по факту случившегося проводят проверку правоохранительные органы, сообщает «МК».

В середине июля 2019 года еще одно громкое дело о совращении несовершеннолетних закончилось арестом для 35-летнего фотографа из Омска. По версии следствия, мужчина на бесплатной основе обучал детей от 10 до 17 лет студийной съемке и навыкам монтажа в фотостудии. Она располагалась на базе бюджетного учреждения под названием «АртХаус».

Тем не менее, как позже рассказывала порталу «Город 55» одна из бывших учениц фотографа, на уроках фотомастерства все не заканчивалось. По словам 15-летней девушки, в первый же день занятий преподаватель прижал ее к стене и залез под футболку. Она сразу дала ему отпор, после чего домогательства прекратились.

«А вот подруге моей повезло гораздо меньше.

Он часто залезал к ней под футболку, в гримерке заставлял раздеваться полностью (нижнее белье тоже снимать заставлял), иногда даже «случайно» задевал интимные места. Я с ним долго воевала насчет подруги, но он не понимал и продолжал делать по-своему», — сообщила школьница изданию.

Кроме того, фотограф также любил вести откровенные переписки со своими ученицами в социальных сетях. В распоряжении портала «Город55» оказались отрывки чатов с одной из девушек: в них мужчина комментировал ее фигуру, намекал на БДСМ, а также активно зазывал провести обнаженную фотосессию у него в квартире. Девушка в ответ призывала его выражаться аккуратнее.

«Я и так боюсь. Разок не удержался, шлепнул по попе, сразу ответочку получил», — цитирует слова злоумышленника портал.

Долго терпеть непотребное отношение школьницы не стали – через два месяца они покинули студию. Однако родителям ничего не рассказали, так как побоялись последствий. «Надеюсь, что моя мама не узнает об этом, потому что лишние проблемы мне не нужны, — подчеркнула девочка. — Честно, я рада, причем очень даже. Сам виноват. Меньше нужно было руки распускать».

Кроме того, портал Om1.ru также обнаружил в интернете провокационные ролики, на которых было запечатлено празднование Нового года в студии. На кадрах видно, как несовершеннолетние школьники участвуют в конкурсах, не соответствующих их возрасту. В частности, правила одного из них заключались в том, чтобы передавать друг другу кольцо губами — со стороны подобные действия напоминали поцелуи.

В конце мая 2019 года перед судом также предстали гражданин США и жительница Челябинска, которые на протяжении 10 лет занимались изготовлением порнографических материалов с участием несовершеннолетних. По данным следствия, Дэвид Айра Лэнг начал свой бизнес в 2005 году: он приглашал на фотосъемки моделей, которые не достигли 14-летнего возраста, после чего изготовлял порнопродукцию и пересылал ее в США. С 2014 года он также стал выкладывать свои ролики в интернет.

С некоторыми из девушек он вступал в интимную связь и неоднократно совершал в отношении них развратные действия. Однако доказать его вину удалось только по одному эпизоду. В итоге по решению суда Дэвид Айра Лэнг был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима. Его сообщница также будет отбывать наказание в виде трех лет лишения свободы условно, так как в одиночку содержит несовершеннолетнего ребенка.